先前未正面回應…消息人士曝拜登將提「最高法院重大改革」 限制大法官任期

「華盛頓郵報」今天引述兩名知悉相關計畫的消息人士報導，美國總統拜登準備在未來一週提出最高法院重大改革措施，將包括限制大法官任期以及可強制執行的操守規範。

華郵報導說，拜登也在考量是否要求修憲撤銷廣泛的總統豁免權。

知情人士透露，拜登曾在13日與國會進步派黨團（Congressional Progressive Caucus）通話時說，他將推出或尋求某種最高法院改革，但未提供細節。

面對外界呼籲對最高法院進行重大改革 包括限制任期或增加大法官席次，拜登先前都未正面回應。在前總統川普任命3名保守派大法官後，部分民主黨人曾要求推動改革。任何這類改革措施都需要國會支持。

路透社提到，去年10月一個跨黨派法律專家小組表示，他們支持將最高法院大法官任期限為18年，以助遏阻黨派偏見，提升司法系統聲譽。