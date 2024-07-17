快訊

楊文科多次會豐邑高層、指示復工 檢指控圖利情節如小說

歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平 她要連帶付姪子3395萬元

張國榮生前摯愛傳「擁新歡有2子」網批裝深情 唐鶴德關IG了

先前未正面回應…消息人士曝拜登將提「最高法院重大改革」 限制大法官任期

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
「華盛頓郵報」今天引述兩名知悉相關計畫的消息人士報導，美國總統拜登（圖）準備在未來一週提出最高法院重大改革措施，將包括限制大法官任期以及可強制執行的操守規範。美聯社
「華盛頓郵報」今天引述兩名知悉相關計畫的消息人士報導，美國總統拜登（圖）準備在未來一週提出最高法院重大改革措施，將包括限制大法官任期以及可強制執行的操守規範。美聯社

「華盛頓郵報」今天引述兩名知悉相關計畫的消息人士報導，美國總統拜登準備在未來一週提出最高法院重大改革措施，將包括限制大法官任期以及可強制執行的操守規範。

華郵報導說，拜登也在考量是否要求修憲撤銷廣泛的總統豁免權。

知情人士透露，拜登曾在13日與國會進步派黨團（Congressional Progressive Caucus）通話時說，他將推出或尋求某種最高法院改革，但未提供細節。

面對外界呼籲對最高法院進行重大改革 包括限制任期或增加大法官席次，拜登先前都未正面回應。在前總統川普任命3名保守派大法官後，部分民主黨人曾要求推動改革。任何這類改革措施都需要國會支持。

路透社提到，去年10月一個跨黨派法律專家小組表示，他們支持將最高法院大法官任期限為18年，以助遏阻黨派偏見，提升司法系統聲譽。

川普 拜登 最高法院 美國大選

延伸閱讀

拖延拜登提名 民主黨議員串連阻網路唱名表決

川普批台灣搶走美國晶片事業 劉大年：說法不公 但美未來作法恐調整

賀錦麗祝賀范斯獲提名 未敲定副總統辯論細節

川普捲土重來 經濟學家：政府應儘快組成小組擬訂因應對策

相關新聞

川普遇刺後最新民調曝！僅領先拜登2個百分點 逾8成選民憂國家失控

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前驚險躲過暗殺，臨危不亂的態度，贏得許多美國人推崇，但為期兩天的最新民調顯示，川普僅以...

抵抗中共侵台？川普：台灣奪走晶片事業 要美國保護需付錢

美國前總統、共和黨總統候選人川普挑戰白宮大位聲勢暴漲，對台態度也引發外界關注，彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook...

范斯給川普2.0經濟學加分？克魯曼批評：移民經濟學不及格

川普選定俄亥俄州參議員范斯（前譯萬斯）作2024年總統競選搭檔，對此，紐約時報專欄作家克魯曼表示他的看法。

1張照媲美硫磺島戰役！誰能讓美再偉大？川普遭槍擊 謝金河：為競選帶來加分

誰能讓美國再偉大？

遇刺後公開現身全代會 川普宣布副手范斯

美國前總統、共和黨總統候選人川普十五日晚間現身共和黨全代會首日活動，是他在賓州遇刺受傷後首度公開現身。他右耳覆蓋紗布，臉...

先前未正面回應…消息人士曝拜登將提「最高法院重大改革」 限制大法官任期

「華盛頓郵報」今天引述兩名知悉相關計畫的消息人士報導，美國總統拜登準備在未來一週提出最高法院重大改革措施，將包括限制大法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。