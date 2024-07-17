共和黨全代會像造神 支持者感念川普「為我們擋彈」

美國共和黨全代會在高溫、刺殺陰影下舉行，場內議員言必稱川普，高喊只有川普能讓美國再次偉大，場外支持者激動談川普閃過爆頭死劫的神蹟，「他為我和我輩美國人擋了一槍」。

共和黨為期4天的全國代表大會15日起於密爾瓦基開跑，美國前總統川普（Donald Trump）第一晚9時左右，右耳貼白繃帶走入主會場，這副「王者帶傷迎戰」的姿態，與藍白紅氣球的顏色交織，神構圖引爆現場情緒，轉播的媒體激昂報導，「那個男人」回來了。

「那個男人」幾乎是定於一尊的共和黨共主，支持者的忠誠度逼近信仰。從華府飛往密爾瓦基的飛機上，戴寫有「讓美國再次偉大」（MAGA）棒球帽的年輕女性披美國國旗自拍，全代會主會場外不乏川普大頭照穿上身的民眾，胸前別共和黨黨徽胸章。川普與百年大黨共和黨彷彿是可以交替使用的名詞。

川普閃過子彈的生死瞬間，更添他不死金身、生來就要當領導人的神話性。

「當我看到他站起來大喊『戰鬥、戰鬥、戰鬥』時，這可能聽起來不太理智，但我認為上帝與這個人同在」，德州人柯恩（Mindy Cohen）說。喬治亞州的黨代表克勞第亞（Claudia ）更怕川普遇刺將引發美國內戰。

兩人提到的事件，發生在3天前晚間6時11分左右，川普正向賓州城市巴特勒（Butler）的支持者演說，現場突然爆出數聲槍響，他迅速蹲下以講台為掩護，數名特勤人員箭步搭人牆保護川普。

特勤在一片恐慌聲中護送川普下講台，一頭亂髮的川普收起驚魂未定的表情，轉向群眾振臂疾呼「戰鬥」。

柯恩說，「他為我和我輩美國人擋了一槍」、「簡直鋼鐵人啊，我還能說什麼呢」。

「我必須支持這個人。我不能對他置之不理，因為他並沒有對我們棄之不顧」。

疫情後美國物價漲，多的是在貧窮線掙扎的民眾，加深深入美國中下階層的相對剝奪感，他們也是川普口中「被遺忘的男男女女」，與菁英階層越走越遠。

此外，拜登執政下，非法跨越美墨長達3050公里邊界的人數來到新高，川普猛攻拜登允許移民「入侵我們的國家」，直指共和黨支持者湯馬斯（Thomas）的怒點。「我就問，這些移民憑什麼進來吃免費用免費的呢」。

Uber司機湯馬斯是老密爾瓦基人，5句話裡有3句是對現狀低於期待的不滿。他認為華府、洛杉磯及紐約等大都會的美國人不算真正的美國人，「我們中西部的人才是真美國人，川普懂我們的語言，他懂真正的美國精神」。

何謂美國精神？或許根植在「白手起家」的美國夢，而「絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生」（Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culturein Crisis）的作者范斯（J.D. Vance），成為川普副手，就是典型美國夢的體現。

這本書追溯范斯在鐵鏽地帶（Rust Belt）貧窮小鎮長大的歷程。范斯的爸媽早早就離婚，媽媽有毒癮，外公酗酒。長大不容易，逆轉勝更難。范斯沒有複製階級，走上又酒又毒的垃圾白人之路，反而加入陸戰隊，大學學費自己籌。

范斯畢業後加入創投界，2022年在川普力挺下當選參議員，如今他是共和黨副總統人選，未來再戰白宮寶座的機率不低。他的生命故事，勝過任何選舉文宣。

全代會進入第二天，川普范斯配定案，與川普爭黨內初選的前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）歸來挺川，全黨展現大團結氣勢，對一些共和黨議員來說，選舉已經結束，連主帥人選都有內部雜音的民主黨出局。