路透社民調：80％美國選民憂國家正一步步失控

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天結束的民調發現，美國前總統川普刺殺未遂案過後，民眾擔心國家正一步步失控，日益憂心11月5日大選恐掀起更多政治暴力。

民調發現，共和黨總統候選人川普在登記選民中享有些微優勢，以43%支持率領先民主黨籍總統拜登的41%。由於兩人差距落在民調3個百分點的誤差範圍內，暗示著刺殺未遂事件並未引發顯著的投票意向轉移。

然而，針對「國家正在失控」的說法，有80%選民表示贊同，相當於每5人就有4人持這種看法，且民主黨和共和黨選民比例差不多。

這項為期2天的線上民調，訪問了全美1202名成年人，包括992名登記選民。

川普13日在賓州造勢時險遭暗殺，所幸子彈僅傷到他右耳。然而，這起事件仍導致1名參與造勢活動的民眾喪生，另有2人重傷。

民調中，84%選民表示擔心極端分子會於選後發動暴力行動，相較之下，路透社/易普索5月的民調中，74%選民有上述疑慮。

此外，只有5%的受訪者表示，他們可以接受自己政黨的人透過暴力達到政治目的，比路透社/易普索2023年6月民調的12%進一步下滑。

最新民調中，跨黨派的多數受訪者均表示，他們擔心美國人會訴諸暴力，而非團結和平地解決分歧。

川普刺殺未遂案占據媒體焦點，並推升了保守派基督教支持者之間，將他視為「天選之人」的討論聲浪。

路透社/易普索民調中，6成5的登記共和黨人認為，川普躲過一劫，顯示他「受到天意青睞或神的眷顧」。1成1的民主黨人同意這項看法。