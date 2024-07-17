快訊

川普點名台灣奪走晶片事業 台積電如何因應全球變局？

涉嫌集體性侵30歲女子 日足球國腳佐野海舟當場被逮捕

川普遇襲後「燕子」飛美西 盧秀燕低調固本兼試水溫

路透社民調：80％美國選民憂國家正一步步失控

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
川普13日在賓州造勢時險遭暗殺，所幸子彈僅傷到他右耳。路透
川普13日在賓州造勢時險遭暗殺，所幸子彈僅傷到他右耳。路透

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天結束的民調發現，美國前總統川普刺殺未遂案過後，民眾擔心國家正一步步失控，日益憂心11月5日大選恐掀起更多政治暴力。

民調發現，共和黨總統候選人川普在登記選民中享有些微優勢，以43%支持率領先民主黨籍總統拜登的41%。由於兩人差距落在民調3個百分點的誤差範圍內，暗示著刺殺未遂事件並未引發顯著的投票意向轉移。

然而，針對「國家正在失控」的說法，有80%選民表示贊同，相當於每5人就有4人持這種看法，且民主黨和共和黨選民比例差不多。

這項為期2天的線上民調，訪問了全美1202名成年人，包括992名登記選民。

川普13日在賓州造勢時險遭暗殺，所幸子彈僅傷到他右耳。然而，這起事件仍導致1名參與造勢活動的民眾喪生，另有2人重傷。

民調中，84%選民表示擔心極端分子會於選後發動暴力行動，相較之下，路透社/易普索5月的民調中，74%選民有上述疑慮。

此外，只有5%的受訪者表示，他們可以接受自己政黨的人透過暴力達到政治目的，比路透社/易普索2023年6月民調的12%進一步下滑。

最新民調中，跨黨派的多數受訪者均表示，他們擔心美國人會訴諸暴力，而非團結和平地解決分歧。

川普刺殺未遂案占據媒體焦點，並推升了保守派基督教支持者之間，將他視為「天選之人」的討論聲浪。

路透社/易普索民調中，6成5的登記共和黨人認為，川普躲過一劫，顯示他「受到天意青睞或神的眷顧」。1成1的民主黨人同意這項看法。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

川普要收台灣保護費 王鴻薇：全民埋單更多軍售？

川普要台灣繳保護費 卓榮泰：雙方對台海有共同責任

川普要台灣向美付保護 吳思瑤：台美合作無間

川普「右耳包紗布」連2晚現身共和黨全代會 政敵海利表態力挺

相關新聞

川普遇刺後最新民調曝！僅領先拜登2個百分點 逾8成選民憂國家失控

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前驚險躲過暗殺，臨危不亂的態度，贏得許多美國人推崇，但為期兩天的最新民調顯示，川普僅以...

抵抗中共侵台？川普：台灣奪走晶片事業 要美國保護需付錢

美國前總統、共和黨總統候選人川普挑戰白宮大位聲勢暴漲，對台態度也引發外界關注，彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook...

范斯給川普2.0經濟學加分？克魯曼批評：移民經濟學不及格

川普選定俄亥俄州參議員范斯（前譯萬斯）作2024年總統競選搭檔，對此，紐約時報專欄作家克魯曼表示他的看法。

1張照媲美硫磺島戰役！誰能讓美再偉大？川普遭槍擊 謝金河：為競選帶來加分

誰能讓美國再偉大？

遇刺後公開現身全代會 川普宣布副手范斯

美國前總統、共和黨總統候選人川普十五日晚間現身共和黨全代會首日活動，是他在賓州遇刺受傷後首度公開現身。他右耳覆蓋紗布，臉...

共和黨全代會像造神 支持者感念川普「為我們擋彈」

美國共和黨全代會在高溫、刺殺陰影下舉行，場內議員言必稱川普，高喊只有川普能讓美國再次偉大，場外支持者激動談川普閃過爆頭死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。