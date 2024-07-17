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賀錦麗祝賀范斯獲提名 未敲定副總統辯論細節

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國副總統賀錦麗 路透
美國副總統賀錦麗 路透

3名知情人士透露，美國副總統賀錦麗與共和黨副總統候選人范斯今天通話，是自這名俄亥俄州聯邦參議員獲提名以來，兩人首度談話，但雙方仍就副總統辯論會的細節進行協調。

美聯社報導，賀錦麗（Kamala Harris）已同意於本月23日或8月13日在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBSNews）進行辯論。兩個月前，總統候選人川普（Donald Trump）代替他當時未定的副手答應前述時間，但提出要在福斯新聞（Fox News）舉行。拜登（Joe Biden）團隊對此則表示拒絕。

據知悉內部消息的匿名人士指出，雙方在彌合轉播夥伴、形式方面的分歧未有進展。但他們預期，隨著川普選定正值首任任期的俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）為競選夥伴，雙方現在將就辯論日程開始進行討論。

范斯今天傍晚接受新聞頭條（Newsmax）採訪時表示：「我們當然想與副總統賀錦麗辯論，讓美國民眾看見對比是很重要的。」

據一名知情人士透露，賀錦麗昨天在祝賀范斯的一則語音留言中，敦促他接受在CBS辯論的提議；范斯今天回電，兩人僅簡單寒暄幾句。另一名知情人士則說，兩人同有舉行辯論會的意願，但未討論細節。

范斯告訴新聞頭條，賀錦麗在電話中「非常客氣、親切」。

拜登上月在辯論會的災難級表現、川普本月13日在賓州造勢活動遇刺，及年事已高的兩人角逐總統大位，都可能成為辯論會焦點，增添彼此副手在辯論過程對峙的火藥味。

川普 拜登 美國大選

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