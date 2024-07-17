快訊

公立醫院委外照服員常「精神恍惚鼻上有白粉」 驚爆院內吸毒還藏識別證卡套

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

公司虧錢員工也減薪？證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普「右耳包紗布」連2晚現身共和黨全代會 政敵海利表態力挺

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場，右耳依舊包著紗布。路透
美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場，右耳依舊包著紗布。路透

曾經角逐共和黨提名的海利16日宣布強力支持川普。法新社
曾經角逐共和黨提名的海利16日宣布強力支持川普。法新社

美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場，右耳依舊包著紗布，進入VIP區觀看其他共和黨人發言。曾經角逐共和黨提名的海利（Nikki Haley）16日表示，「首先我要說清楚一件事，我強力支持川普」。

BBC報導，海利5月曾表示，將投票給川普，但並未完全支持他，令許多川粉不埋單。海利16日上台受到掌聲噓聲交錯後表示，「你們不必百分百同意川普才把票投給他，我也並非每一次都同意川普，但我們的共識多過分歧，一致同意保持美國強大，一致同意持續維護美國安全」。

海利說，「我來這裡是因為我們有一個國家需要拯救」，稱美國的分裂太嚴重了，且沒有哪位總統能獨自解決所有問題，必須共同努力。

此外，海利還在演說中談及外交政策、移民和犯罪問題等，並嚴厲抨擊總統拜登和副總統賀錦麗。

在海利發言結束之後，也曾角逐共和黨初選的佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）接著上台，並受到底下群眾熱烈歡迎，他讚揚川普的邊境與經濟政策，接著批評拜登，稱美國不能再承受拜登執政4年。

德桑提斯說，「身為公民、丈夫與父親，我對現任美國總統缺乏履行職責的能力感到震驚。讓我們把拜登送回他的地下室，讓我們把川普送回白宮。」並在演說結束時喊話美國需要「戰鬥、戰鬥、戰鬥」。自從川普遇刺後，「戰鬥」一詞已成為共和黨人口號。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

CNN：伊朗企圖行刺川普 與賓州暗殺未遂案無關

美國禁令緊逼 川普卻表態支持TikTok

英國版川普面會正版川普 竟為這事唱反調

搶黑人選票！拜登誓言全力以赴拚連任 再批川普執政紀錄

相關新聞

川普遇刺後最新民調曝！僅領先拜登2個百分點 逾8成選民憂國家失控

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前驚險躲過暗殺，臨危不亂的態度，贏得許多美國人推崇，但為期兩天的最新民調顯示，川普僅以...

抵抗中共侵台？川普：台灣奪走晶片事業 要美國保護需付錢

美國前總統、共和黨總統候選人川普挑戰白宮大位聲勢暴漲，對台態度也引發外界關注，彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook...

范斯給川普2.0經濟學加分？克魯曼批評：移民經濟學不及格

川普選定俄亥俄州參議員范斯（前譯萬斯）作2024年總統競選搭檔，對此，紐約時報專欄作家克魯曼表示他的看法。

1張照媲美硫磺島戰役！誰能讓美再偉大？川普遭槍擊 謝金河：為競選帶來加分

誰能讓美國再偉大？

遇刺後公開現身全代會 川普宣布副手范斯

美國前總統、共和黨總統候選人川普十五日晚間現身共和黨全代會首日活動，是他在賓州遇刺受傷後首度公開現身。他右耳覆蓋紗布，臉...

路透社民調：80％美國選民憂國家正一步步失控

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天結束的民調發現，美國前總統川普刺殺未遂案過後，民眾擔心國家正一步步失控，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。