CNN：伊朗企圖行刺川普 與賓州暗殺未遂案無關

美媒今天報導，美國有關當局數星期前接獲伊朗企圖暗殺前總統川普的線報後，特勤局（Secret Service）已升高維安強度。然而，伊朗行刺計畫與日前的賓州行刺未遂案並無關連。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據多名聽取過簡報的人士的說法，美國當局數星期前從1名線人接獲伊朗企圖暗殺川普的情資，促使特勤局升高川普周遭的維安強度。

然而，沒有跡象顯示，13日賓州巴特勒（Butler）造勢大會刺殺未遂案的涉案槍手庫克斯（ThomasMatthew Crooks），與這起伊朗暗殺陰謀有任何關連。賓州案造成川普右耳受傷，並造成1名出席大會的民眾喪生。

美國國安官員表示，13日賓州造勢大會之前，就已告知特勤局以及川普競選陣營這項威脅。

這名官員告訴CNN說：「（白宮最高國防機構）國家安全會議（NSC）直接聯繫特勤局高層，確保他們繼續追蹤最新通報。特勤局與維安團隊負責人分享這個訊息，並讓川普競選團隊明白有一項持續發展中的威脅。」

這名官員說：「為了因應這項威脅，特勤局增派了資源和資產來保護前總統川普。而所有這一切都是在周六（13日）之前發生的。」

知情人士透露，特勤局官員一再警告川普陣營切勿再舉行露天造勢大會，因為相較於特勤局較易於控制人員進出的活動，室外集會風險更高。

國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）表示，目前而言，伊朗行刺陰謀與賓州涉案凶嫌庫克斯或其他人並沒有任何已知關聯。

她說，13日賓州造勢大會的川普行刺未遂案相關調查仍在進行當中，「執法人員通報說，他們現階段的調查工作中，還沒有跡象顯示涉案槍手與任何國內外共犯或同謀有任何勾結」。

伊朗伊斯蘭共和國常駐聯合國代表團否認伊朗有行刺川普的陰謀。

代表團發言人告訴CNN說：「這些指控毫無根據且充滿惡意。」發言人表示，從伊朗的角度來看，「川普是1名罪犯，必須因下令暗殺（伊朗革命衛隊高階將領）蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）而受到法院審判和懲罰。伊朗選擇透過法律途徑將他繩之以法」。

●伊朗威脅飆升 前川普政府多人成目標

伊朗一再矢言要對川普任內2020年下令狙殺蘇雷曼尼一事發動報復。而從事國安工作的前川普政府高階官員自卸任以來便一直有著保障安全的嚴密維安。

2022年8月，美國司法部刑事起訴一名伊斯蘭革命衛隊成員，控被告密謀行刺曾任川普政府國安顧問的波頓（John Bolton）。美國聯邦檢察官團隊表示，針對波頓的這項陰謀有可能與蘇雷曼尼狙殺案有關。

根據知情人士說法，前國務卿蓬佩奧（MikePompeo）同樣是伊朗行刺的目標。

川普的前國家顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）也曾因為面臨伊朗威脅，而與蓬佩奧等前川普政府官員一樣接受聯邦政府維安團隊保護。不過歐布萊恩現在是自費雇私人維安團隊。

波頓目前仍由特勤局保護。

根據消息來源說法，伊朗可能企圖行刺前川普政府官員和川普本人的威脅，近幾個月來一直讓執法官員憂心忡忡。然而，近來的情資顯示，這項威脅等級近來明顯升高。

1名消息人士告訴CNN說，上述行動計畫的危險信號，外加伊朗社群帳戶和國媒提及川普的消息明顯增加，兩者發生的時間點相同，都讓美國官員安全疑慮升高。