快訊

幼園狼師案 蔣萬安臉書被灌爆 親藍粉專列重點轟綠：別喪心病狂

美國孟若風暴：改善性侵文化，先承認訴說與傾聽之難

下周熱帶低壓、颱風生成機率7成 吳德榮：動向較具威脅

烏沙范斯辭舊金山律師事務所工作 專注照顧家庭

中央社／ 舊金山16日專電
圖為美國共和黨副總統候選人范斯和他的妻子烏莎范斯，出席共和黨全代會。 美聯社
圖為美國共和黨副總統候選人范斯和他的妻子烏莎范斯，出席共和黨全代會。 美聯社

美國共和黨副總統候選人范斯從政前在舊金山創投圈闖蕩，與矽谷淵源頗深。他的妻子烏沙范斯為印度移民之女。范斯成為川普副手搭檔後，她宣布辭去舊金山律師事務所工作，專注家庭事務。

代表共和黨角逐白宮大位的川普（Donald Trump）昨天宣布副手搭檔，39歲的聯邦參議員范斯（J.D.Vance）出線，理念與川普相符，外界評價兩極。

范斯在共和黨全國代表大會上與妻子烏沙范斯（Usha Vance）一同亮相，范斯難掩激動情緒，烏沙范斯則在一旁默默支持。家庭之外，她是位成功的律師。

在范斯成為川普搭檔之前，烏沙范斯兩度在知名律師事務所Munger, Tolles, and Olson的舊金山和華盛頓特區辦公室服務，擔任民事訴訟律師。

她今天告訴舊金山媒體SFGate，她已辭去職務，往後「專注照顧我們家庭」。

SFGate也提到，烏沙范斯曾任最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）、以及大法官卡瓦諾（BrettKavanaugh）的書記官。兩人都是堅定保守派。

日前最高法院裁決川普享有部分刑事豁免權時，兩名法官居中扮演重要推手。

紐約時報報導，烏沙范斯出生印度移民家庭，在加州聖地牙哥郊區長大，年少時是朋友眼中的「領導者」和「書蟲」。個性聰明且務實進取，在耶魯大學求學的4年裡，她從課外活動為自己賺取蓋茲獎學金，進一步到劍橋大學深造。

烏沙范斯學生時期政治傾向偏自由派和左派，截至2014年，她是民主黨員。

2014那年，她與范斯在肯塔基州結婚，兩人在耶魯大學認識，育有3個孩子。上個月，她告訴媒體，「我現在不想改變生活中的一切，但我相信范斯」，並表示自己深愛范斯，往後日子就一起看看會發生什麼變化，一路支持夫婿抉擇。

范斯從政前曾在舊金山創投圈闖蕩，職涯更多時間是待在商界而非政界。外界認為，他可以運用在矽谷建立的人脈在政壇、或之後在華府有更好的發揮。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

川普范斯本周六首度聯合造勢 前進關鍵搖擺州密西根

范斯給川普2.0經濟學加分？克魯曼批評：移民經濟學不及格

欽點范斯為副手 共和黨難擺脫川普路線

范斯成川普副手 陸讀者稱其著作是川普勝利密碼

相關新聞

抵抗中共侵台？川普：台灣奪走晶片事業 要美國保護需付錢

美國前總統、共和黨總統候選人川普挑戰白宮大位聲勢暴漲，對台態度也引發外界關注，彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook...

觀察站／川普靠范斯 拓中西部鏽帶選票

一般人提起范斯，不外乎他逆境向上的勵志情節，從二○一六年的「川黑」到二○二四年的川普副手，范斯在政治上展現的彈性超乎一般...

范斯給川普2.0經濟學加分？克魯曼批評：移民經濟學不及格

川普選定俄亥俄州參議員范斯（前譯萬斯）作2024年總統競選搭檔，對此，紐約時報專欄作家克魯曼表示他的看法。

1張照媲美硫磺島戰役！誰能讓美再偉大？川普遭槍擊 謝金河：為競選帶來加分

誰能讓美國再偉大？

遇刺後公開現身全代會 川普宣布副手范斯

美國前總統、共和黨總統候選人川普十五日晚間現身共和黨全代會首日活動，是他在賓州遇刺受傷後首度公開現身。他右耳覆蓋紗布，臉...

烏沙范斯辭舊金山律師事務所工作 專注照顧家庭

美國共和黨副總統候選人范斯從政前在舊金山創投圈闖蕩，與矽谷淵源頗深。他的妻子烏沙范斯為印度移民之女。范斯成為川普副手搭檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。