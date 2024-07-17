烏沙范斯辭舊金山律師事務所工作 專注照顧家庭

美國共和黨副總統候選人范斯從政前在舊金山創投圈闖蕩，與矽谷淵源頗深。他的妻子烏沙范斯為印度移民之女。范斯成為川普副手搭檔後，她宣布辭去舊金山律師事務所工作，專注家庭事務。

代表共和黨角逐白宮大位的川普（Donald Trump）昨天宣布副手搭檔，39歲的聯邦參議員范斯（J.D.Vance）出線，理念與川普相符，外界評價兩極。

范斯在共和黨全國代表大會上與妻子烏沙范斯（Usha Vance）一同亮相，范斯難掩激動情緒，烏沙范斯則在一旁默默支持。家庭之外，她是位成功的律師。

在范斯成為川普搭檔之前，烏沙范斯兩度在知名律師事務所Munger, Tolles, and Olson的舊金山和華盛頓特區辦公室服務，擔任民事訴訟律師。

她今天告訴舊金山媒體SFGate，她已辭去職務，往後「專注照顧我們家庭」。

SFGate也提到，烏沙范斯曾任最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）、以及大法官卡瓦諾（BrettKavanaugh）的書記官。兩人都是堅定保守派。

日前最高法院裁決川普享有部分刑事豁免權時，兩名法官居中扮演重要推手。

紐約時報報導，烏沙范斯出生印度移民家庭，在加州聖地牙哥郊區長大，年少時是朋友眼中的「領導者」和「書蟲」。個性聰明且務實進取，在耶魯大學求學的4年裡，她從課外活動為自己賺取蓋茲獎學金，進一步到劍橋大學深造。

烏沙范斯學生時期政治傾向偏自由派和左派，截至2014年，她是民主黨員。

2014那年，她與范斯在肯塔基州結婚，兩人在耶魯大學認識，育有3個孩子。上個月，她告訴媒體，「我現在不想改變生活中的一切，但我相信范斯」，並表示自己深愛范斯，往後日子就一起看看會發生什麼變化，一路支持夫婿抉擇。

范斯從政前曾在舊金山創投圈闖蕩，職涯更多時間是待在商界而非政界。外界認為，他可以運用在矽谷建立的人脈在政壇、或之後在華府有更好的發揮。