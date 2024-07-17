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馬斯克傳將金援川普 矽谷也跟進

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

美國前總統川普挑選創投老將范斯為競選搭檔，引發美國科技業與創投圈的振奮之情，除了矽谷大咖都等著捐款給川普陣營，特斯拉執行長馬斯克據傳已表示，打算每月捐款約四千五百萬美元（約台幣十四點七億元），給支持川普競選總統的政治組織。

華爾街日報報導，馬斯克計畫每月捐款約四千五百萬美元，給美國政治行動委員會（America PAC）。馬斯克為全球首富，淨資產估計達兩千五百億美元。在美國，個人選舉捐款上限為每人三千三百美元，但競選財務制度存在漏洞，政界大金主能捐錢給支持特定候選人的「政治行動委員會」。

知情人士表示，六月才成立的美國政治行動委員會致力於在搖擺州進行選民登記，說服選民盡早投票並申請郵寄選票。該組織認為，民主黨歷來都有聲勢浩大的「拉票」運動，也注意到拜登政府在搖擺州投入大量資金，進行所謂的扎根工作。美國政治行動委員會將與之互別苗頭。

紐約時報日前率先披露美國政治行動委員會的出現，這個組織過去幾個星期已斥資約一千五百萬美元幫川普助選，因此引發川普的盟友關注；而美國政治行動委員會成立的第一個月就已募得九百萬美元。

川普 拜登 美國大選

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