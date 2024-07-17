遇刺後公開現身全代會 川普宣布副手范斯

美國前總統、共和黨總統候選人川普十五日晚間現身共和黨全代會首日活動，是他在賓州遇刺受傷後首度公開現身。他右耳覆蓋紗布，臉部看起來沒有傷痕，在「天佑美國」的歌聲中緩步走上舞台，支持者喝采稱讚川普面對槍擊案所展現的勇氣，將是下一任美國總統。

范斯 關注大陸武力犯台

共和黨十五日正式提名川普成為總統候選人，川普也公布了副手人選、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J. D. Vance），兩人將搭檔競選二○二四年大選。

范斯現年卅九歲，從政經歷二年，他的從政契機與川普緊密相連。踏入政壇前，范斯是暢銷書「絕望者之歌」的作者兼創投家，兩年前在川普大力推薦下順利闖過初選，贏得共和黨提名。范斯反中立場鮮明，曾多次表達若中國大陸武力犯台，將對美國帶來巨大損失，對美國來說是最大的威脅。

共和黨全代會昨首日就掀起高潮，這是川普在槍擊案後首次現身，川普在場外準備進場前，全代會直播對準他，當川普的影像投射在大螢幕那一刻，現場支持者驚呼和掌聲不斷，只見川普的右耳裹著紗布，身著常穿的西裝搭配紅色領帶，簡短與工作人員交談後，川普緩緩由舞台右側的會場入口進場。

川普在「天佑美國」的音樂聲中走上舞台對支持者致意；接著他步下舞台，向福斯新聞網前王牌主播兼評論員卡爾森、長子小唐納等人致意。不過，川普夫人梅蘭妮亞、女兒伊凡卡、小兒子拜倫都沒有在全代會第一天露面。

出身陸戰隊 寫書獲好評

在台上演唱的歌手說，「他（川普）今天在這裡展現勇氣，川普剛歷經一場針對他的襲擊，有人想殺死他，你無法擊倒這樣的一個男人，他擁有勇氣與力量，他將成為下一任美國總統。」川普在台下聆聽助講者激昂陳詞，不時露出微笑，並振臂回應。

出席共和黨全代會的各州代表當天稍早宣布初選結果，確定提名川普為共和黨總統候選人。全代會首日，川普全程未發表談話，他預計十八日晚間接受共和黨提名並發表演說。

川普先透過社群平台真實社群公布他的副手搭檔范斯。川普表示，他經過長考，認為最適任的副手人選是范斯；川普細數范斯學經歷，提到范斯曾為陸戰隊成員，其著作絕望者之歌讚許了勤奮的美國男男女女。川普說，范斯在科技和金融領域相當成功，現在投入競選，將造福美國的勞工和農場主，以及持續捍衛美國憲法，與美軍站在一起；范斯會全力讓美國再偉大一次。

高規格維安 裝甲車待命

川普下榻飯店距離全代會場一點五公里，為了準備川普的維安事宜，警方以飯店為中心，封鎖東北、西北和東南街區的周遭道路，沿著人行道設置鐵網與紐澤西護欄，調來多輛重型卡車裝滿石頭，負責防撞及防爆功能，管制區內也停著警用戰術裝甲車，維安人員穿梭其中，維安規格之高，頻讓路過的當地民眾駐足觀望。

川普從飯店搭車到全代會會場，飯店門口架起天幕，並在川普上下車時降下布幅，遮擋外界視線，無法直接看到川普上下車，車隊隨即很快啟動駛向會場。中國大陸國家主席習近平去年十一月在舊金山參與亞太經濟合作會議（APEC）峰會離開下榻飯店時也採用相同做法。