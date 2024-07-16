范斯給川普2.0經濟學加分？克魯曼批評：移民經濟學不及格

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
川普選定俄亥俄州參議員范斯（前譯萬斯）作2024年總統競選搭檔。路透
川普選定俄亥俄州參議員范斯（前譯萬斯）作2024年總統競選搭檔。路透

川普選定俄亥俄州參議員范斯（前譯萬斯）作2024年總統競選搭檔，對此，紐約時報專欄作家克魯曼表示他的看法。

向來對川普和共和黨批評有加的2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼16日表示，關於范斯有很多話題可說，「全沒好話」。他認為，對於上周六川普遇襲遭槍傷，美國主要政治人物當中，就屬范斯的反應最糟糕：他直接歸咎於現任總統拜登，卻未舉出絲毫證據，「所以自然而然成為川普的副總統競選搭檔」。

光從「移民經濟學」角度來看，克魯曼認為范斯也可能是「美國最糟糕的政治人物」。

克魯曼表示，談到移民，有許多事情可談，大多數是好事：工作年齡成年人湧入美國，繳薪資稅和所得稅，正是維繫美國社會安全保障（Social Security）和聯邦醫療保險（Medicare）所需。

真要從雞蛋裡挑骨頭，可能發現外籍勞工人數增多的確有些壞處。但誠實而論，「移民從土生土長美國勞工搶走工作」，卻不在此列。

克魯曼指出，外籍勞工受聘人數成長得比美國本地勞工快很多，是不爭的事實；但美國本地勞工之所以離開勞動力，是因為美國的生育率低迷了很長一段時間，和許多嬰兒潮世代逐漸屆齡退休所致。他說，這正是美國需要移民來持續支付帳單的原因。

更何況，數據證明，即使美國吸收了大量移工，美國本土勞工的失業率仍接近歷史低點。

然而，范斯卻一直宣稱，移民搶走美國勞工的飯碗。克魯曼認為，范斯不笨，相信他應該更明白箇中道理，「但他願意宣揚他明知謬誤的事情，或許正是川普挑選他的原因」。

川普 拜登 美國大選

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