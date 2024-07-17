川普搭檔范斯挺亞洲抗中國 有利台灣

美國前總統川普挑中的副總統搭檔范斯（JD Vance）的外交論點有利台灣，他反對提供更多軍援給烏克蘭，希望幫助以色列「完成任務」打擊哈馬斯，並認為美國海外資源分配「捉襟見肘」，應聚焦亞洲對抗中國大陸，可能會讓川普和共和黨的傳統外交路線分道揚鑣。

范斯4月曾於紐約時報發表文章，反對總統拜登的600億美元援烏計畫，認為這項計畫無法改變戰爭軌跡，美國生產的武器數量也不足以讓烏克蘭贏得戰爭，並以愛國者飛彈系統為例指出，美國產量不足因應烏克蘭所需，但若中國大陸武力侵犯台灣，愛國者飛彈系統對台灣同樣重要。

他也曾指出，許多共和黨人認為華府應將力量集中在威嚇北京。范斯曾表示，他是「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的粉絲」；AUKUS是旨在透過加強潛艇艦隊和技術共享對抗大陸的防禦聯盟。

在川普推動下，年輕共和黨人認同的新政策崛起，老派作法不受青睞，也有人把范斯觀點歸結為至少能追溯到歐巴馬時期吹捧的「重心轉向亞洲」長期趨勢。