川普堅定盟友范斯 黑粉轉盟友點亮政治路

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國前總統川普宣布以俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）為2024年總統大選搭檔副手。路透
美國前總統川普宣布以俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）為2024年總統大選搭檔副手。路透

美國前總統川普宣布以俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）為2024年總統大選搭檔副手。他曾在2016年表示，川普可能成為「美國希特勒」，但後來成為川普的堅定盟友。

這位年僅39歲的參議員是以知名暢銷書《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）成名，此後以身為堅定的保守派份子和川普的盟友，一路點亮自己政治之路。

范斯出生於俄亥俄州密德城，因母親有毒癮，是由外祖父母帶大，生父於他還在學走路時就離婚，高中畢業後從軍進入陸戰隊，曾被派往伊拉克任軍中公關事務。范斯曾說，這段經歷讓他厭惡不必要的外國事務糾葛。他在參院領導反對向烏克蘭提供外援。

范斯退伍後，在俄亥俄州立大學學習政治學和哲學，又於耶魯大學法學院就讀，結識妻子烏莎，兩人育有三個小孩。范斯先從事與公司法有關的工作一陣子，後轉赴舊金山進入創投圈，撰寫回憶錄《絕望者之歌》聲名大噪，描述他在密德城的成長經歷，所述內容成為美國鐵鏽帶工業衰退象徵，嚴厲點出美國上層階級對其人民的精英主義看法和偏見，上市後大賣，還被翻拍成電影。

范斯2022年當選參議員，進入國會，川普當年為范斯站台，協助他勝出。

川普 拜登 美國大選

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