川普副手挑范斯打經濟加分牌 出身貧困擁有良好商界人脈

美國前總統川普15日獲得共和黨提名，披掛參選美國總統，同日也宣布以共和黨新星、39歲的聯邦參議員范斯（J.D. Vance）為副手搭檔，看中范斯對中國大陸的強硬立場將能延續「川普路線」。

川普也堪稱挑了一張經濟加分王牌：范斯出身貧困，能打動美國白人勞工階層的心，且擁有良好商界人脈，贏得矽谷投資人盛讚。

范斯小檔案 圖／經濟日報提供

川普15日出席共和黨全國黨代表大會，為他日前遭遇未遂暗殺後首次公開露面，他耳朵包繃帶，挾著現場民眾英雄般的歡呼進場，並且接受共和黨提名參選總統。川普同日也在佛州贏得一項法律勝利，他在卸任後非法持有機密文件的刑事案件遭佛州聯邦法官駁回，他也呼籲駁回所有針對他的刑事案件。

川普也宣布副總統搭檔人選是俄亥俄州聯邦參議員范斯，「作為副總統，范斯將持續為我們的憲法奮戰，與我們的軍隊同在，盡力幫助我『讓美國再度偉大』」。

范斯曾痛批川普，形容川普是「白癡」，「永遠不會變成川普之類的人」，但他近年已成為川普最忠實擁護者，他15日說，「我確實2016年曾質疑川普」，「但川普是偉大的總統，他改變了我的想法，我認為他改變了許多美國人的心意」。

范斯出身貧困、擁有豐沛商業人脈，無疑是川普的經濟重大加分。范斯從耶魯大學法學院畢業後，在2016年成為知名創投家提爾資助的Mithril資本管理公司負責人，2017年擔任創投業者Revolution合夥人。他2019年搬回俄亥俄州成立創投Narya資本公司，重要投資人包括提爾、Google前執行長施密特及創投家安德森。

特斯拉執行長馬斯克形容川普挑選范斯為副手，是「極佳的決定」，科技創投名人薩克斯也稱范斯「美國愛國者」。曾與范斯共事的創投公司Aloft VC創辦人邁凱勒表示 ：「他對矽谷有利，因為他是很棒的自由市場資本主義者，相信成長與創新，並且要消除阻礙成長的監管法規。

矽谷向來身處民主黨大票倉加州，但近來不少科技大咖轉向支持共和黨的情況更加明顯，馬斯克、薩克斯、紅杉資本合夥人馬奎爾都支持川普二進白宮並捐錢給他。范斯也利用自己的商界人脈為川普籌資。