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川普搭檔對中強硬 對台海採戰略模糊

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普選擇俄亥俄州參議員范斯為副手，范斯對中國大陸態度強硬，反對加強援助烏克蘭，主張集中資源全力抗衡大陸。至於共軍若攻台，美國是否協防，范斯採取「戰略模糊」政策，認為如果中方動武「我們再決定該怎麼做」。

川普只能再做一任，若當選總統，副手搭檔四年後有機會扶正，這讓各方開始關注范斯的外交政策想法。

范斯六月接受紐約時報專欄作家度查特訪問時，提出「現實主義」外交原則，主張外交政策首重美國利益。范斯認為，一個國家是好或壞的道德主義「大致上沒有用」，「我們應根據對美國是否有利益」來處理外交事務，但這不意味完全忽略道德考量，而是誠實看待與其他國家的關係。他認為，美國需要盟友承擔更多的國際責任，美國才能專注於東亞，未來廿至卅年間，東亞將是全球主要競爭的所在。

被問到如果台灣被攻擊，美國是否防衛台灣。范斯說，美國實際上是採取「戰略模糊」政策，美國首先應盡可能讓中方難以攻打台灣，誠實的答案是，如果中國發動攻擊，「我們再決定該怎麼做」。

范斯說，美國現在能做的事是，讓北京知道入侵台灣將會付出極高的代價，「但我們沒有這麼做，因為我們把武器都送去烏克蘭，而不是台灣」。

范斯反對加強軍援烏克蘭。他說，拜登總統協助烏克蘭的政策缺乏戰略思考。他主張，依目前俄烏雙方掌控的狀態凍結領土線。

美國參議院四月通過拜登提出的九百五十億美元援外法案，援助對象包括烏克蘭、以色列及台灣在內的印太夥伴，范斯投下反對票。他說，這筆資金不足以扭轉戰局，而且美國也沒有生產足夠武器的能量。

范斯舉愛國者防空飛彈為例說，烏克蘭表示每年需要數千枚愛國者攔截飛彈，但美國每年僅生產五五○枚，無法因應烏克蘭需求。他表示，如果共軍入侵台灣，愛國者飛彈對台灣同樣重要，美國已承諾向台灣提供價值近九億美元的愛國者飛彈，但這些武器的交付已被嚴重延遲，部分原因是由於俄烏戰爭引起的武器短缺所致。

他指出，許多共和黨人都認為，美國應集中力量威懾北京。

川普 拜登 美國大選

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