新聞眼／槍案蓋過「換登」 拜登再自陷「靶心」

美國前總統、共和黨總統候選人川普於賓州造勢時遭遇槍擊，已為美國大選掀起軒然大波，讓原來仍有來有回的支持度開始向川普傾斜，甚至不少人認為美國總統拜登大勢已去。然而，就在川普在全代會登高一呼，一掃先前被定罪的陰霾，更凝聚共和黨大團結之際，槍擊案的衝擊也悄悄蓋過了「換登」的討論。

民主黨是否臨陣換將的討論，在川普與拜登首場電視辯論會衝上高峰。本來是拜登主動討戰、證明自己的好時機，卻成了大選之路的絆腳石。拜登頻出洋相卻堅不退選，突然發生的槍擊案令輿論按下暫停鍵，暫時讓「換登」之說緩上一緩，也留給同情拜登的聲音一些餘裕。

然而，槍擊案後出現的陰謀論再擊中拜登，這起因於拜登日前曾在募款餐會中說，「我們談夠辯論了，是時候將川普置於靶心了」。

有共和黨議員劍指拜登，認為是他在背後指示槍擊，陰謀論逼得拜登坦承「靶心說」失言，承認「這是一個錯誤」。但拜登強調「靶心」只是一個比喻，川普才是暴力言論的始作俑者。

川普因槍擊案的臨場反應，聲望如日中天，對槍擊案的關注掩蓋了「換登」的討論話題。「靶心說」再讓拜登自陷於不利的處境。

「換登」近乎銷聲匿跡，拜登仍坐困愁城，民主黨當下瀰漫失敗主義的氛圍，原本還有換上賀錦麗的建議，現在面對聲望正盛的川普和團結的共和黨，贏面更小，換不換拜登似乎都無法扭轉情勢。

拜登的危機警報沒有解除。退與不退，取決於拜登的決定，若執意前行，拜登勢必要再找機會證明自己。