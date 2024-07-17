貧困翻身 范斯激勵人心

美國前總統、共和黨總統候選人川普十五日宣布，挑選俄亥俄州聯邦參議員范斯為副手，讚賞其教育背景和商業經驗。范斯出身貧困，靠從軍才有機會念大學並取得耶魯大學博士學位，還把自己奮發向上歷程寫成暢銷書「絕望者之歌」，博得全國知名度。他八年前曾大力批評川普，近年才逐漸調整路線，與川普緊密結盟。

華盛頓郵報報導，如果此次川普當選，卅九歲的范斯將成為史上最年輕的副總統之一。

他二○一六年出版的暢銷回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）描述成長過程中家庭深陷毒癮和貧困，如何從底層逆流而上的故事，預計能幫川普鞏固白人工人階級選民。

外界用范斯回憶錄「絕望者之歌」解釋美國鏽帶的川普現象。（美聯社）

范斯出生於俄亥俄州密德城，因母親有毒癮，他還在學走路時雙親就離婚，范斯是由外祖父母帶大。高中畢業後范斯從軍進入陸戰隊，曾被派往伊拉克任軍中公關事務。

退伍後范斯先進入俄亥俄州立大學，二○一三年獲耶魯大學法學博士，在耶魯結識印度裔妻子烏莎，兩人育有三個小孩。范斯起先從事與公司法有關的工作，後轉赴舊金山進入創投圈，他成功自貧困家庭翻身的故事激勵不少美國年輕世代。

「絕望者之歌」內容生動呈現美國中西部「鏽帶」工業衰退悲歌，推出後受全美關注與回響，作品後來被導演朗霍華拍成電影。

這本讓范斯聲名大噪的著作，當年鼓勵他撰寫的關鍵人物，是以「虎媽」聞名的耶魯大學華裔教授蔡美兒。范斯在耶魯修過蔡美兒的課，他說讀了蔡美兒寫的「虎媽戰歌」後也想寫書，蔡美兒鼓勵他寫出「絕望者之歌」，還介紹一名文學經紀人給范斯，讓范斯闖出名號。

范斯在政壇的崛起也頗具戲劇性。二○一六年，川普第一次競選總統，范斯公開反對，在紐約時報撰文稱「川普不夠格主掌白宮」，並發送簡訊警告他的法學院室友，川普可能會是「美國希特勒」。

范斯二○二○年競選參議員時表示他後悔批評川普，最終獲川普背書並拿到初選勝利，二○二二年贏得了參議院席位。他進入參院後知恩圖報，旋即成為國會和電視裡最賣力的川普捍衛者。如今他成為川普副手，若川普成功回鍋，不少人看好范斯四年後可能接班競逐白宮寶座。