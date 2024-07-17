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貧困翻身 范斯激勵人心

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
美國俄亥俄州聯邦參議員范斯十五日抵達密爾瓦基共和黨全國代表大會會場，他獲共和黨總統候選人川普選為副手。（法新社）
美國俄亥俄州聯邦參議員范斯十五日抵達密爾瓦基共和黨全國代表大會會場，他獲共和黨總統候選人川普選為副手。（法新社）

美國前總統、共和黨總統候選人川普十五日宣布，挑選俄亥俄州聯邦參議員范斯為副手，讚賞其教育背景和商業經驗。范斯出身貧困，靠從軍才有機會念大學並取得耶魯大學博士學位，還把自己奮發向上歷程寫成暢銷書「絕望者之歌」，博得全國知名度。他八年前曾大力批評川普，近年才逐漸調整路線，與川普緊密結盟。

華盛頓郵報報導，如果此次川普當選，卅九歲的范斯將成為史上最年輕的副總統之一。

他二○一六年出版的暢銷回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）描述成長過程中家庭深陷毒癮和貧困，如何從底層逆流而上的故事，預計能幫川普鞏固白人工人階級選民。

外界用范斯回憶錄「絕望者之歌」解釋美國鏽帶的川普現象。（美聯社）
外界用范斯回憶錄「絕望者之歌」解釋美國鏽帶的川普現象。（美聯社）

范斯出生於俄亥俄州密德城，因母親有毒癮，他還在學走路時雙親就離婚，范斯是由外祖父母帶大。高中畢業後范斯從軍進入陸戰隊，曾被派往伊拉克任軍中公關事務。

退伍後范斯先進入俄亥俄州立大學，二○一三年獲耶魯大學法學博士，在耶魯結識印度裔妻子烏莎，兩人育有三個小孩。范斯起先從事與公司法有關的工作，後轉赴舊金山進入創投圈，他成功自貧困家庭翻身的故事激勵不少美國年輕世代。

「絕望者之歌」內容生動呈現美國中西部「鏽帶」工業衰退悲歌，推出後受全美關注與回響，作品後來被導演朗霍華拍成電影。

這本讓范斯聲名大噪的著作，當年鼓勵他撰寫的關鍵人物，是以「虎媽」聞名的耶魯大學華裔教授蔡美兒。范斯在耶魯修過蔡美兒的課，他說讀了蔡美兒寫的「虎媽戰歌」後也想寫書，蔡美兒鼓勵他寫出「絕望者之歌」，還介紹一名文學經紀人給范斯，讓范斯闖出名號。

范斯在政壇的崛起也頗具戲劇性。二○一六年，川普第一次競選總統，范斯公開反對，在紐約時報撰文稱「川普不夠格主掌白宮」，並發送簡訊警告他的法學院室友，川普可能會是「美國希特勒」。

范斯二○二○年競選參議員時表示他後悔批評川普，最終獲川普背書並拿到初選勝利，二○二二年贏得了參議院席位。他進入參院後知恩圖報，旋即成為國會和電視裡最賣力的川普捍衛者。如今他成為川普副手，若川普成功回鍋，不少人看好范斯四年後可能接班競逐白宮寶座。

川普 拜登 美國大選

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