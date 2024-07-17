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觀察站／川普靠范斯 拓中西部鏽帶選票

聯合報／ 華盛頓記者張文馨
美國共和黨總統參選人川普（左）挑選俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance，右）擔任他的競選副手。(美聯社)
美國共和黨總統參選人川普（左）挑選俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance，右）擔任他的競選副手。(美聯社)

一般人提起范斯，不外乎他逆境向上的勵志情節，從二○一六年的「川黑」到二○二四年的川普副手，范斯在政治上展現的彈性超乎一般人，川普更是精明生意人，看重范斯拓展中西部搖擺州選票，在鏽帶重新擦亮共和黨招牌，關鍵指標可能就是賓州。

七十八歲的川普與卅九歲的范斯，對比八十一歲的拜登與五十九歲的賀錦麗，川普這項決定再打民主黨在選舉過程中被嫌「太老」的宣傳戰。

范斯在與川普和解後，展現出極大政治忠誠度，他不認為二○二○年選舉結果公正，還說自己不會如時任副總統潘斯，他會全力阻擋國會認證選舉人團投票結果。

從提案內容來看，范斯的法案部分充斥濃厚的川味，例如若中國大陸企業無法符合金融貿易和商業的國際規範，便限制北京進入美國貿易市場；保護美國教育免受外國操控；以及懲罰非法移民要求限期出境。

這些法案肉眼可見的存在爭議，多數看起來停留在提案，沒有更多進展，卻很可能已經贏得大老闆的歡心。

「鏽帶」是對於美國自一九八○年代起工業衰退的一片地區的非正式稱呼，川普從黨綱到提名范斯的內文，無不提到要照顧勞工、讓勞工的收入增加。

川普在談到范斯的第一件事，則是范斯出身陸戰隊，擁有長春藤名校學歷，寫書創投都成功。

有從軍經歷，尤其是在海外替美國打仗，向來受到美國選民的偏愛，加上范斯出身中西部，與佛州的川普可以聯合吸引多數選民；川普想挾槍擊後的威望，若能靠范斯突破賓州，將可再擴大領先優勢，確保自己勝選機率。

晨間諮詢（Morning Consult）最新大型民調，在十二日到十四日期間訪問超過一點一萬人，顯示拜登贏得百分之四十二全體選民的支持，川普則是百分之四十四；晨間諮詢表示，多數意見都是在十三日槍擊案發生前就表達，而川普在全體選民支持度領先拜登兩個百分點，這點和上周調查結果相符。

對照二○二○年的投票紀錄可見，當年投給拜登和川普的人，有超過八成今年依然會繼續投給他。

雖說全國民調無法直接反映選舉結果，但川普和拜登的支持度民調拉鋸，不排除可能影響關鍵州和獨立選民的心態，如此一想，范斯的任務既簡單且困難，川普的算盤則是再明白不過了。

川普 拜登 美國大選

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