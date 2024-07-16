假如我是總統：川普的競選承諾

共和黨總統候選人川普表示，一旦他再度入主白宮，他將驅逐數以百萬計的非法移民，提升關稅以重塑貿易關係。川普在選戰中，做出的承諾還有哪些？

貿易

川普表示，他計劃對所有進口美國的產品徵收至少10%的關稅，這一步驟將解決美國的貿易逆差問題。但批評者則指出，此舉將進一步提升美國消費者的購買價格，並引發全球性的混亂。

川普表示，作為總統他應當擁有向特定國家徵收特別關稅的權限，這主要涉及那些向美國產品徵收關稅的國家。他曾發出威脅稱，將對一些進口汽車徵收200%的關稅。

在貿易及關稅問題上，川普矛頭主要指向中國。他建議在四年的時間裡，逐步停止從中國進口電器、鋼鐵以及藥物。此外，他還將禁止中國企業在美國購置房產以及能源和技術領域的基礎設施。

聯邦機構

川普誓言，要消滅他所稱的「深層政府」，清除那些追逐私利的聯邦雇員。他將發布政令，對成千上萬的聯邦雇員進行重新審核，以便解雇不合格者。儘管此舉有可能會引發大規模訴訟潮，但川普承諾，他將清除國家安全機構的腐敗官員，並對包括「極左翼」在內的政治敵手進行「斬草除根」的行動。

川普表示，他將要求所有聯邦雇員通過一項由他本人設計的審核。此外，他還將打擊聯邦政府層面的「吹哨者」，並為此目的設立一個獨立委員會，以監督情報部門的工作。

調查敵人

川普曾多次承諾，當選後將動用聯邦司法部門對其政治敵手展開調查。例如，他曾表示，他將提名一名特別檢察官，對民主黨總統拜登展開調查，不過，川普並沒有明確闡述展開相關調查的具體理由是什麼。

川普還表示，他將責令司法部對那些「違反憲法進行選擇性執法」的地方檢察官展開調查。

能源

川普誓言將放寬鑽探許可的批准程序，以提升美國化石燃料的產量，他還將鼓勵修建更多的輸氣管道。川普表示，他將重新授權在阿拉斯加北極國家野生動物保護區進行石油鑽探。

川普表示，他當選後，美國將再度退出旨在減少全球溫室氣體排放的《巴黎氣候協定》，並會進一步擴大核能發電。此外，川普還將推翻拜登總統制定的鼓勵電動車以及減少汽車尾氣排放的政策。

經濟

川普承諾，他將削減那些在他看來阻礙了創造就業機會的聯邦法規，並會在保留其上一屆總統任內簽署的減稅政策基礎之上，進一步減免個人及企業的稅收。

川普還表示，他將促成立法，停止對服務人員的小費徵稅。他承諾，作為總統，他將會向美聯儲施壓，要求美聯儲下調利率。

此外，川普還承諾，他當選總統後，不會削減醫保及社會福利，也不會提升退休年齡。

川普表示，他將終止民主黨管控虛擬貨幣的努力，並將捍衛全球最大加密貨幣「比特幣」的開採權。

移民

川普承諾，他將會繼續推行其上屆總統任期開啟的打擊非法移民行動，並將撤銷拜登政府鼓勵移民的政策。

他表示，他將大幅限制移民在美墨邊境獲得庇護的可能性，並會開啟美國歷史上最大規模的遣返非法移民行動。川普表示，必要情況下，他會動用國民警衛隊，以實現上述目標，也不會排除為遣返者建立拘留營的可能性。

此外，川普還表示，他將重啟針對一系列穆斯林國家的「旅行禁令」。

外交政策

川普一直對美國在俄烏戰爭中支持烏克蘭的立場持批評態度，並多次宣稱，他可以在24小時內結束俄烏戰爭，但他並沒有說出他會採取哪些措施。

川普還表示，他就任總統後，美國將會從根本上重新思考北約的作用和任務。去年，川普在接受路透社採訪時曾表示，為了簽署和平協定，烏克蘭也許必須放棄一些領土。

在長達數月的時間裡，川普及一些共和黨議員曾阻撓批准一項價值610億美元的援烏計劃。直到今年四月底，這項援烏計劃才在國會獲得通過。不過，在此之後，川普也曾多次暗示，烏克蘭的安全事關美國重要利益。

在以哈衝突問題上，川普支持以色列打擊哈馬斯的軍事行動，但對以色列總理內唐亞胡在衝突爆發初期的做法也提出了批評。在競選造勢活動上，川普還曾建議出動美國軍隊進入墨西哥去打擊販毒集團，並動用美國海軍封鎖芬太尼及其前期產品的走私活動。

（路透社)

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