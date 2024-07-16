欽點范斯為副手 共和黨難擺脫川普路線

隨著再戰白宮的川普宣布副總統搭檔人選為俄亥俄州聯邦參議員范斯，美國廣播公司新聞網16日分析，由於范斯較81歲的拜登與78歲的川普年輕得多，不但象徵著美國共和黨正朝年輕化過渡，鑒於這位數十年來最年輕的副總統提名人可能繼續延續川普路線，選擇范斯讓共和黨在短期內難褪去川普主義。

報導分析，范斯由原本的反川搖身一變成為「川普親衛隊」，這樣的轉變象徵川普在過去10年占領並逐漸重塑共和黨。范斯的回憶錄《絕望者之歌》對鐵鏽帶與工人階級社群提供深層的個人觀點，這些區域後來也成為川普的票倉。

相較於過去曾痛斥川普為「騙子」、「應受譴責」，范斯於2022年參選參議院議員時態度發生戲劇性轉變。在競選過程中，他擁抱「川普式好戰風格」，主打「美國優先」，挑戰民主黨、左傾媒體與科技菁英的「覺醒議程」，當選議員後，他更成為「新右翼」的代言人。右翼是鬆散的保守運動，擁抱川普的民粹主義、經濟保護主義、文化保守主義，以及反對介入像烏克蘭戰爭這類的國際衝突。

首位被共和黨提名角逐副總統的千禧世代

范斯將於今年8月屆滿40歲，成為自1952年的尼克森以來最年輕的副總統，也是首位千禧世代被共和黨提名參選副總統的人。相較於民主與共和黨都提名美國有史以來最年長的總統候選人，相對年輕成為范斯優勢。但他僅有1年半的參議員經驗，要出任更高位階的公職恐怕經驗有限。

和范斯相似，尼克森在參議院任職也不到2年，但他曾出任兩屆美國眾議院議員；只有1936年的共和黨副總統候選人諾克斯，在參選副總統前僅擔任過報紙發行人，比范斯的公職經驗更少。但搭檔有沒有公職經驗恐怕不是川普關心的重點，畢竟他也是入主白宮前沒有任何政治或軍事經驗的人。

強化川普民粹主義保守形象

整體而言，川普挑選范斯主要是強化他民粹主義保守形象，范斯中選也反映出川普對自己在這場大選中地位的信心，畢竟他在全國民調中仍領先2個百分點，在每個搖擺州也有微幅優勢，甚至大多數的共和黨人目前都選擇站在他這邊，再再讓其覺得沒必要與共和黨不同派系的人「平衡」自己選票。

這是2016年大選以來的轉變，當時川普選擇印第安那州州長潘斯作為搭檔，潘斯作為更傳統的保守派，可安撫對川普抱持懷疑態度的黨內宗教與保守派人士。

忠誠的二當家

此外，如果兩人順利當選，范斯可扮演忠誠的二當家。即便面臨川普的壓力，潘斯仍不阻擋國會認證拜登贏得2020年總統大選；相較之下，范斯已表態若當時他擔任副總統，就不會認證拜登勝選，並要求部分支持拜登的州向川普提供選舉人名單，以釐清是否有選舉舞弊。同樣地，范斯也是媒體老手，可滿足川普需要1位扮演「攻擊犬」競選夥伴的需求。

從選舉角度來看，范斯的提名恐不會對2024年大選產生太大影響。鑒於副總統候選人很少成為自己州的吸票機，俄亥俄州也不是總統大選主要戰場，挑選范斯無疑是意識形態與政治忠誠度考量。范斯本人的媒體經驗也能讓其避免在受訪時犯錯，進而傷害川普的識人之明。

另一個川普

但提名范斯在接下來的幾年意義重大。根據美國憲法，川普只能再當一任總統，意味2028年他無法連任。在當代，擔任副總統的人往往能在未來獲得黨提名為總統候選人，拜登、高爾、老布希、韓福瑞、尼克森皆是如此。即使川范配最終落選，這仍提供機會讓范斯增加全國曝光度，並持續在參議院擴大聲望，直到未來宣布競選總統。

報導總結，在不遠的將來，范斯將成為川普的繼承人，成為右翼掌旗者。儘管其立場無疑會受到許多知名共和黨人的質疑，但他的提名也象徵著共和黨將持續朝川普路線邁進。