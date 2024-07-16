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民主黨公開換帥聲浪漸息 改私下勸說拜登退選

中央社／ 密爾瓦基15日綜合外電報導
美國總統拜登。 法新社
美國總統拜登。 法新社

數名民主黨消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），黨內要求美國總統拜登退出總統大選的公開呼聲近日雖已平息，私下勸說總統及其幕僚的努力仍未中斷。

根據消息人士說法，在檯面下，經驗豐富且備受尊敬的民主黨民調專家葛林柏格（Stanley Greenberg）曾多次透過備忘錄分享自身觀點，即拜登（Joe Biden）不僅將輸掉選舉，同時也會對其他民主黨候選人造成巨大傷害。

一名民主黨人透露，葛林柏格近期在發給拜登核心團隊的備忘錄中警告，他們將會「全盤皆輸」；另名與白宮關係密切、知悉備忘錄內容的民主黨人則用「毀滅性」一詞來形容大選預測結果。

消息人士指出，繼6月27日拜登在首場電視辯論會的災難性表現之後，葛林柏格在過去2週內已發出數份關於黨內民調的備忘錄。他斷言拜登的地位將持續弱化，因為絕大多數美國人都相信拜登無法再任職4年。

據報導，數名國會民主黨人也在私下持續進行遊說，敦促拜登的幕僚審慎考慮。他們主張，一旦民主黨輸掉總統大位，共和黨還拿下參眾兩院，拜登的政治遺產可能遭到徹底抹滅。

一名民主黨議員告訴CNN，拜登的部分高階幕僚已瞭解事態的嚴重性，但他們相信最終可以扭轉局面，且拜登本人也堅信自己會獲勝。

這位議員認為，現在進一步公開呼籲拜登退選將會適得其反，因為總統已屢次公開表明會參選到底。但如果共和黨全國代表大會（Republican NationalConvention）後的民調和其他數據顯示拜登連任的機會持續降低，他的態度就會有所改變。

川普 拜登 美國大選

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