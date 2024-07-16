路透：卡車司機工會考慮不選邊 拜登選情恐受衝擊

根據兩位知情人士表示，擁有130萬會員的國際卡車司機工會領導層正考慮這次美國總統選舉不支持任何候選人，恐將導致美國總統拜登面臨無法贏得重要工會支持的處境。

路透社報導，國際卡車司機工會（InternationalBrotherhood of Teamsters）尚未做出最終決定，預計將在未來幾週決議。

2020年大選曾支持拜登的國際卡車司機工會這次若不再相挺，將使得這位民主黨總統的連任之路更加不利。儘管也曾經支持過共和黨候選人，1993年成立的這個工會於2008年和2012年支持前總統歐巴馬、2016年則力挺前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）等民主黨候選人。

消息人士表示，國際卡車司機工會看起來不太可能支持共和黨候選人川普。但是內部意見高度分歧意味著該工會可能根本不會支持任何候選人。根據報導，這將是繼1996年以來首次出現這種情況。

自從6月27日大選辯論結結巴巴的表現以來，已有多位國會議員和贊助人擔心拜登無法連任再做4年而加以勸退。儘管部分盟友認為，川普13日遭到暗殺未遂可能平息勸退聲浪，但其他民主黨人對此存疑。

拜登團隊曾經認為國際卡車司機工會幾乎篤定會相挺，並且仍將諸多工會高層領導人視為支持者。然而隨著數月以來關係不斷惡化，加上對拜登政治生涯的疑慮加深，已經引發工會部分領袖對拜登的看法變差。國際卡車司機工會會員涵蓋卡車貨運、製造和內勤等領域。

工會發言人丹尼茲（Kara Deniz）表示：「還沒有做出最終決定。」她並表示，暗示已有結論的報導純屬臆測。

丹尼茲告訴路透社，工會主席歐布萊恩（SeanO'Brien）曾就出席民主黨和共和黨全國黨代表大會發表演說一事，同時聯繫兩黨的全國委員會，但只有收到共和黨回覆。

知情人士表示，民主黨尚未就全代會議程規劃做出最後決定。