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20年後陳水扁319再現？川普遇刺 沒救的美國槍枝與極化政治

香港01／ 撰文：劉燕婷
美國前總統川普13日遇刺受傷，在特勤人員護衛下振臂高呼。美聯社
美國前總統川普13日遇刺受傷，在特勤人員護衛下振臂高呼。美聯社

當地時間7月13日，美國前總統川普（Donald Trump）在賓州（Pennsylvania）參加競選活動時遇襲，右臉明顯染血，現場更傳出多聲槍響。從結果來看，槍擊不只讓川普掛彩，也造成一位民眾身亡、兩位民眾重傷，槍手則被特勤人員當場擊斃。整起事件目前朝著暗殺未遂偵查。

當然，這不是美國第一次有前任與時任總統、總統候選人遇刺。細數歷史，1865年的林肯（Abraham Lincoln）、1881年的加菲爾（James A. Garfield）、1901年的麥金利（William McKinley）、1963年的甘迺迪（John F. Kennedy）都屬凶手得逞案例。

未遂的同樣不少，包括1835年的傑克遜（Andrew Jackson）、1912年的狄奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt）、1933年的富蘭克林·羅斯福（Franklin D. Roosevelt）、1950年的杜魯門（Harry S. Truman）、1974年的尼克森（Richard Nixon）、1981年的雷根（Ronald Reagan）、1994年的柯林頓（Bill Clinton），以及小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）任內的各種安全事件。

其中，狄奧多·羅斯福與雷根都屬中彈後僥倖生還的案例：羅斯福的子彈射入胸肌但未穿透胸膜、雷根經歷105分鐘開胸手術後成功取出子彈。川普這次同樣幸運，根據美媒報導，槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）在爬上距離川普61公尺至122公尺的建物屋頂後，以AR-15型步槍進行射擊，造成三位民眾1死2重傷，川普本人則僅是耳朵濺血。

而從輿論反應來看，這次事件也與之前的總統遇刺案類似，都引發了大量陰謀論猜測，尤其現在恰逢美國總統大選、川普又奇蹟地逃過一劫，中文輿論場自然湧現不少「美國319」、「美國陳水扁」類比：20年前的2004年3月19日、台灣總統大選投票前一天，民進黨候選人、時任總統陳水扁與副手呂秀蓮一起遭遇槍擊，史稱「319槍擊案」。由於子彈並未命中陳呂要害，且選前民調不樂觀的陳水扁又在案發隔天以不到3萬票的差距險勝連戰，「自導自演」的說法因此不脛而走。但可想而知，這種說法只對國民黨支持者、泛藍陣營有說服力；在民進黨支持者、泛綠陣營眼中，指控319「自導自演」的人無比冷血，且甚至有部分深綠選民至今認為，319是「中共策動的暗殺計畫」。

不過在筆者看來，川普遇襲還是與319有些不同。因為就算沒有這次槍擊事件，近期各種美國民調也都顯示，川普的支持率已經凌駕拜登（Joe Biden）之上，反倒是民主黨頻現「換拜」聲浪。當然極端一點來說，這次事件確實不能完全排除川普陣營「自導自演」的可能；但同一邏輯換個角度後，似乎也能為另一種敘事自圓其說：這次事件不能排除拜登陣營「狗急跳牆」的可能。而撇除陰謀論、回歸現實政治，在槍手庫克斯已被發現是共和黨員後，能否直接定論這是壓垮民主黨選情的「最後一根稻草」，在距離大選投票仍有3個多月的現在，恐怕還有待觀察，因為圍繞事件的政治攻防尚未結束。

從這個角度來看，台灣社會對319案的輿論對立，其實剛好能為20年後的川普遇襲提供觀察視角：在高度分歧且日漸極化的社會中，不論重大選舉暴力的真正成因為何，其後續都將召喚更加對立的政治氛圍。

民主黨潛在的控槍牌

首先是拜登與民主黨一方。

這次事件當然在第一時間助推了川普選情，同時對民主黨造成衝擊，因此拜登迅速宣布暫停競選活動、表態「美國不允許這種暴力行為」，並在事發當晚與川普進行通話；民主黨人也紛紛釋出關心，包括前總統柯林頓、前總歐奧巴馬、前國務卿與川普2016年大選對手希拉蕊（Hillary Clinton），都在事件不久後公開譴責襲擊，祝福川普早日康復。而科羅拉多的民主黨州代表史蒂文·伍德羅（Steven Woodrow）所說，「美國最不需要的就是對魔鬼的同情」，則遭到科羅拉多州民主黨的譴責，導致伍德羅隨後收回言論，並表示自己「以最強烈的措辭」譴責槍擊事件。

顯然，民主黨的第一時間評估，就是阻止黨派之爭的戰火與事件糾纏延燒，以免拜登選情繼續失血，尤其是凶手身分未明的事發後幾小時。

但在凶手身分明確後，不得不說，民主黨還是暫時「躲過」了幾個危險「雷區」：庫克斯是20歲的年輕白人男性，不是少數族裔、有色人種、穆斯林，目前也未被發現與極左的反法西斯主義運動（Antifa）、聲援巴勒斯坦的校園示威有關，且從庫克斯槍法不準確、迅速被擊斃等不成熟手法來看，「獨狼式襲擊」的可能性恐怕稍高一些。更重要的是，庫克斯雖曾向與民主黨結盟的政治行動委員會ActBlue捐款15美元，卻是一位白紙黑字註冊的共和黨人。

換句話說，單從身分政治的視角出發，民主黨在這件事上其實具備與共和黨「打成平局」的潛力；再觀察美國既有的政治分歧，有一與事件高度相關的議題，其實能為民主黨的後續戰線提供能量：持續難解的槍枝問題。

眾所周知，美國憲法第二修正案保障民眾持有和攜帶武器的權利，而根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2023年6月調查，32%的美國人表示自己持有槍枝；但在槍支死亡率上升、大規模槍擊事件頻發的背景下，「控槍」呼聲同樣層出不窮，例如拜登就在2022年簽署了控槍法案，又在2023年提出新的槍支政策立法，希望擴大2022年的法案內容。

傳統上來說，控槍是民主黨相對積極的議題，而這背後當然有民意基礎的支撐。皮尤研究中心2023年6月調查便顯示，79%的共和黨人認為持有槍支會更安全，但也有幾乎相同比例的民主黨人（78%）認為，持有槍支只會更不安全；在槍枝取得上，絕大多數民主黨人（86%）表示，在美國合法取得槍枝太容易了，但只有34%的共和黨人這麼認為；在槍枝持有上，大約一半的保守派共和黨人（51%）表示自己持有槍枝，溫和與自由派共和黨人的比例則有38%，但保守和溫和派民主黨人的比例只有24%，自由派民主黨人的比例更只有16%。

當然，兩黨中都有支持控槍的聲音。前述的皮尤研究中心調查便顯示，兩黨支持者在三大政策主張上存在共識：防止精神疾病患者購買槍支（88%的共和黨人和89%的民主黨人）、將購買槍支的最低年齡提高到21歲（69%的共和黨人和90%的民主黨人）、反對允許民眾未經許可隱蔽攜槍（60%的共和黨人和91%的民主黨人）。

問題是在其他政策層面，兩黨支持者的立場便有所分歧。例如絕大多數民主黨人贊成禁止攻擊型武器（85%）和裝彈量超過10發的大容量彈匣（85%），但多數共和黨人予以反對（分別為57%和54%）；另一方面，大多數共和黨人支持允許教師和學校官員在K-12學校中攜帶槍支（74%），並允許人們在更多地方隱蔽攜槍（71%），但這些提案僅分別獲得27%和19%的民主黨人支持。

而前述民意分布，其實會在一定程度上影響槍擊事件後的政治參與趨勢、投票結果，不少研究都對此加以證實。例如2021年11月Laura García-Montoya、Ana Arjona、Matthew Lacombe就在美國政治學會（American Political Science Association）上發表《美國的暴力與投票：學校槍擊事件如何影響選舉》（Violence and Voting in the United States: How School Shootings Affect Elections），文中調查了大規模校園槍擊事件對美國總統選舉（1980-2016）的選民投票率、民主黨與共和黨郡級得票率的影響。

而研究結果顯示，儘管校園槍擊事件對選民投票率沒有顯著影響，但在經歷槍擊事件的郡，民主黨的得票率平均增加近5個百分點。該文研究者因此提出，這是美國政治兩黨極化時代下的顯著轉變，證明校園槍擊事件確實會對選舉產生作用，且結果對民主黨相對有利。

2023年12月，Tyler T Reny、Benjamin J Newman、John B Holbein、Hans J G Hassell則在《美國國家科學院院刊》（PNAS Nexus）發表《公共大規模槍擊事件導致美國人對槍枝政策的參與度大幅上升》（Public mass shootings cause large surges in Americans' engagement with gun policy）。文中爬梳了過去十年的美國中高知名度大規模槍擊事件，並發現事件過後，兩黨支持者針對槍支政策的參與度都有提升，包括互聯網搜索、觀看流媒體紀錄片、參與社交媒體討論、簽署請願書以及向政治行動委員會捐款。更重要的是，知名的大規模槍擊事件容易導致原本兩極的輿論樣態，最終傾向支持槍支管制。

從前述研究揭露的投票與輿論觸動機制來看，在庫克斯似乎身著Demolition Ranch（一個推廣槍枝和槍枝文化的YouTube頻道）襯衫被擊斃，警方還在車內和家中發現製造炸彈材料的背景下，其實只要民主黨的宣傳與操作得法，不是沒有機會把事件話題轉到自己擅長、且也相對有利的槍枝管控上，借此對沖川普與共和黨的輿論攻勢，尤其這次槍擊還導致現場民眾一死兩重傷。

此外，因為庫克斯具有共和黨員身分，且據報高中就會穿著迷彩狩獵服、戴面具到學校上課，這讓民主黨多了新一重的操作可能：在後續宣傳上把庫克斯塑造成「熱愛槍械，精神失常的MAGA／右翼極端主義者」，以從極化政治的框架中獲益。

停不下來的極化政治

當然，可能從極化政治獲益的不只拜登與民主黨，川普與共和黨明顯已經開始相關操作。

川普本人自不待言，在強大的舞台魅力、表演天賦加持下，川普基本上從受傷那刻起，便開始了極化政治的肉身展演：在右臉染血、特勤人員保護的場景中，高舉右拳吶喊「戰鬥！戰鬥！戰鬥」，展現威武不屈的強悍形象，支持者也隨即報以歡呼、且全場高喊「美國！」，氣氛來到最高潮。之後川普還將出席7月15日開始的共和黨全國代表大會（RNC），預計會有更多喊話支持者的熱血言行。

而共和黨的相關攻勢同樣層出不窮。例如喬治亞州的共和黨眾議員麥克柯林斯（Mike Collins）就公開指控「拜登下令」，並稱共和黨檢察官應該指控拜登煽動暗殺；俄亥俄州共和黨參議員范斯（J. D. Vance）則把矛頭指向拜登競選時的言論，「拜登競選活動的核心前提是川普是獨裁的法西斯主義者、必須不惜一切代價阻止他，正是這種言論直接導致了針對川普的暗殺企圖」；共和黨的眾議院多數黨領袖史蒂夫·斯卡利斯（Steve Scalise）同樣表示，民主黨領導人一直在煽動針對川普的「可笑的歇斯底里」，應該立即停止這種「煽動性言論」；南卡羅來納州共和黨參議員蒂姆·斯科特（Tim Scott）則指責，「這是一次暗殺，且信息傳遞受到激進左派和企業媒體的幫助和慫恿，他們不斷稱川普是對民主的威脅、法西斯。」

只是如前所述，由於槍手是位白人男性，且目前已揭露的身分資訊實在距離民主黨人有一段距離，甚至還是位註冊的共和黨人，這點無可避免要限制共和黨的火力攻擊。如果這次槍手是拉丁裔出身，可想而知，共和黨與川普剛好能大炒一波移民問題；如果槍手是阿拉伯裔或穆斯林，那麼事件剛好能與美國校園的挺巴勒斯坦學潮相聯繫，遠在以色列的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）還能趁機刷一波存在感；如果槍手是華裔，則能夠與中美博弈、反中鷹派的議程相契合。問題是庫克斯都不屬於以上任何一種身分，這導致共和黨人無法在熟悉的領域大展拳腳，而是只能空泛指責民主黨塑造的選舉氛圍導致了暗殺，認為拜登不斷發表煽動性言論，即便後者在不久前的辯論表現實在慘不忍睹。

而類似困境也籠罩著民主黨。理論上來說，民主黨確實有機會從庫克斯的政治身分中獲益，尤其如果在後續宣傳上把庫克斯塑造成「熱愛槍械，精神失常的MAGA／右翼極端主義者」；問題是今天遇襲的並非出身民主黨的拜登，而是代表共和黨的川普，即便現場仍有平民遇害，川普卻是支持者心中的「美國救星」，其受傷必然產生鞏固共和黨基本盤的作用，恐怕會在一定程度上抵消民主黨的政治操作，不論後者動員的是擁槍話題、還是極化政治。

換句話說，兩黨要藉這次事件召喚極化政治框架、極大化自己的選票利益，都存在理論上的可行空間，卻也必然要受現實中的「不完美犯罪」牽制：對共和黨來說，錯的是槍手身分；對民主黨而言，錯的則是受害者（川普）的政黨歸屬。

但即便如此，極化政治結構就像難解的槍枝分歧，還會在美國政壇繼續存在。

根據皮尤研究中心2014年6月的調查報告，從1994年到2014年，民主黨與共和黨人對彼此持負面看法的比例，都大約增加一倍，民主黨中有27%的人表示共和黨對國家福祉構成威脅，共和黨中也有36%的人持反向看法。

皮尤研究中心的2024年5月調查更顯示，美國人的政黨分歧存在於各個領域，且有不斷深化的趨勢：只有38%的美國人認為兩黨的外交政策立場有共通點，其他諸如經濟政策（32%）、環境（31%）、預算赤字（27%）、移民（21%）、槍枝政策（19%）、墮胎（18%）同樣不樂觀。與2023年相比，經濟以外的前述議題數據都出現了下降（2023年調查未詢問經濟議題），例如2023年至少有54%的美國人認為兩黨在外交政策上有共通點，但這一比例在2024年下降到了38%，前述六個問題則總體下降了12個百分點。

當然，美國的極化政治成因複雜，除了內戰等久遠的歷史結構，美國近年的人口變遷、媒體生態系變化、經濟不平等、文化衝突，以及新冠疫情等重大突然事件，都在一定程度上加劇了這個國家的內部分裂，2021年的國會山暴亂便是一例，這次川普遇襲後的兩黨各自攻訐、支持者間彼此盛傳陰謀論也是如此。

而這種政治環境，很難因為總統換人而改變，就像在現有的控槍分歧下，大規模槍擊事件也很難因為政黨輪替而終結。某種程度上，這次的川普遇襲似乎更像政治隱喻：在兩黨分歧擴大、各自動員基本盤的現實下，美國槍枝問題就像積重難返的極化政治，很難在現有環境中真正解決。這一槍當然有一定可能會提前打響川普的就職禮炮，卻也更加暴露美國政治中令人不安的陰暗面：選舉會有贏家，但國家的困境與分裂似乎沒有解方。

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文章授權轉載自《香港01》

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