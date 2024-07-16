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川普造勢前槍手買50發彈藥 持有至少3爆炸裝置

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
行刺川普的槍手庫克斯。 美聯社
行刺川普的槍手庫克斯。 美聯社

根據美國國土安全部與聯邦調查局今天發布的公告，涉嫌13日暗殺美國前總統川普未遂的槍手，當天在川普選舉造勢前買了50發彈藥。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國官員表示，涉案槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）是在賓夕法尼亞州貝塞爾公園市（Bethel Park）一間槍械店購買彈藥。

公告指出，在槍手車中發現兩枚急造爆炸裝置（IED），在他家裡也發現一枚。

官員在公告寫道，根據庫克斯的包裹運送記錄，「他過去幾個月來收到數件包裹，其中一些標示裡面可能含有危險物質」。

官員也警告，這次暗殺未遂事件可能在未來引起「衍生或報復性暴力行為」。

官員強調：「一些國內暴力極端主義者（DVE）或其他人士恐因本次暗殺未遂事件，試圖採取衍生或報復性暴力行為，我們不能排除這個可能性。」

川普 拜登 美國大選

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