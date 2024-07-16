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欽點范斯為搭檔 美媒：「這一點」符合川普從政以來風格

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨籍前總統兼總統候選人川普（左），聯邦參議員兼副總統候選人范斯15日聯袂出席共和黨全國代表大會。法新社
美國共和黨籍前總統兼總統候選人川普（左），聯邦參議員兼副總統候選人范斯15日聯袂出席共和黨全國代表大會。法新社

美國前總統、共和黨總統提名人川普15日宣布，挑選聯邦參議員范斯（J.D. Vance，前譯萬斯）為競選搭檔。今日美國報指出，有一個不言可喻的原因可能解釋了范斯為何脫穎而出，那就是「范斯」是一個單音節姓氏。

川普對簡短、強勁言詞的愛好是眾所周知，選擇范斯當副總統提名人就正好符合這個模式，「川普-范斯」有著動聽易記的語氣，更讓川普的選擇可能是有意為之。

報導指出，自從政以來，川普更喜歡單音節的名字，將此視為有力、清晰與強硬。2016年挑選潘斯（Mike Pence）為副總統時，此一偏好就很明顯。

報導指出，此次登上報派最終名單的人選中，如北達科他州長柏根（"Doug" Burgum）與南卡羅來納州聯邦參議員史考特（"Tim" Scott）等人，雖然具備了政治實力，但名字就沒有過關。

川普用字簡練的偏好同時擴大到日常用語，演講充滿了簡單的單音節字彙。2018年的一項分析顯示，川普以胡佛之後歷任總統的最低年級水平交流；在佛萊士-金凱德年級水平中，具有4年級中段的程度。

跟前任總統相比，川普使用的詞彙跟文法都要簡單得多，這種簡單性可能具有戰略用意；直截了當的語言讓他的訊息節觸到廣大的受眾，簡短有力的用字讓許多人產生共鳴，穿越干擾，釘在支持者腦中，像 「戰鬥」（fight）、「圍牆」（wall）和「工作」（jobs）等詞都是演講時的主打內容，展示了直接的風格。

此外，川普會用雙音節綽號替政治對手貼標籤，像是「瞌睡」（Sleepy）拜登或「騙子」（Crooked）柯林頓等。

今日美國報指出，「范斯」就跟川普自己的姓氏一樣簡潔，選他當搭檔完全符合前述精神。在川普世界裡，簡潔等於力量，對競選搭檔的揀選反映了這個信念。「川普-范斯」不只是候選人名單，還可以是一分聲明，證明在美國政壇，簡短強勁的詞彙有著持久的力量。

川普 拜登 美國大選 范斯

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