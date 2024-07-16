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川普當選機率增 全球經濟挫咧等？學者這麼看

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
美國總統大選情勢在川普遇襲後，普遍看好川普當選機率大增。 法新社
美國總統大選情勢在川普遇襲後，普遍看好川普當選機率大增。 法新社

美國總統大選情勢在川普遇襲後，普遍看好川普當選機率大增，學者表示，川普一旦當選，勢必更堅定朝美國優先路線前進，全球供應鏈平衡更難維持，結果是生產成本上升，通膨加劇，美國經濟面臨硬著陸風險，加上美國對中國大陸祭出更高關稅戰，可能造成全球前兩大經濟體兩敗俱傷，台灣對美國出口占比逐漸拉高情況下，經濟也會受害。

中央大學經濟系副教授吳大任表示，川普首次當選總統就已經高舉美國優先大旗，對外國資源採取敵對態度，尤其是中國，認為中國進口大軍壓境，雖然消費者可以買到便宜產品，但川普認為大家把東西賣給美國，但商品無法在美國製造，等於是外國廠商搶走美國人就業機會，多數美國人都被川普說服，也造成他支持度居高不下。

吳大任強調，拜登雖承襲川普很多政策，但程度有別，川普一旦回任，破壞全球供應鏈做法會更深，如果更多生產回到美國，則過去全球供應鏈分工壓低成本，享受便宜商品狀況會被完全破壞。當全球供應鏈被破壞，生產成本上升，就會面臨通膨加劇局面，不但美國消費者面對物價上漲，若通膨再升，聯準會怎麼可能降息？結果是美國經濟本來可以軟著陸，變成硬著陸。

吳大任強調，目前中國內需消費不行，如果出口好，中國還有機會往上，但川普想讓中國繼續低迷，結果是全球兩大經濟體都不好，對全球經濟影響很大。

至於台灣，吳大任表示，台灣以出口為主，疫情前台灣對美直接出口都在11%上下，疫情後全球供應鏈重組，很多台商離開中國，有些台商回台灣重新建立生產線，台灣對美國出口不斷攀升，今年第一季已經突破20%，6月台灣出口對美直接超過23%，表示對美貿易依賴增加，如果美國經濟不好，台灣一定也會受害。

他認為，美中加強對抗，短期來看是美國與中國兩敗俱傷，但長期可能造成美國競爭力下降，因為中國與俄羅斯都想取代美元地位，如果美國到處挑起爭端，經濟貿易戰造成全球經濟嚴重影響，對美國沒有好處。甚至未來各國不只接受美元，歐元或俄羅斯盧布，甚至人民幣趁勢而起，屆時美國會更慘。

中央大學經濟系教授吳大任表示，若川普當選意味美國優先路線回來了，美中經濟體可能兩敗俱傷。圖／聯合報系資料照片
中央大學經濟系教授吳大任表示，若川普當選意味美國優先路線回來了，美中經濟體可能兩敗俱傷。圖／聯合報系資料照片

川普 拜登 美國大選

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