責任在我！川普遇刺後首受訪 特勤局長直言此事「不可接受」

美國前總統川普遭遇暗殺未遂事件後，負責維安工作的美國特勤局（U.S. Secret Service）成為眾矢之的。特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在事後第一場訪問中表示，這起事件「不可接受」。

川普遭槍擊事件，是1981年雷根遇刺以來美國首度有現任或前任總統遭暗殺受傷。奇鐸15日接受ABC新聞獨家訪問時指出，此事「不可接受」，而且「這是不應該再次發生的事情」。

奇鐸表示，她剛得知消息時非常震驚，也憂心川普與在場的特勤局幹員情況，「就特勤局幹員身分而言，這顯然是一樁沒人願意在自己職業生涯出現的情況」。

預計於22日出席聯邦眾議院監督委員會作證的奇鐸指出，身為特勤局負責人，調查哪裡出了問題，並確保像這樣的事情不會再次發生是她的責任，「責任在我，我是特勤局局長，我需要確保我們正在進行檢討，並且根據需要，為我們的人員提供資源」。

針對新聞報導指出，有民眾在槍擊事件發生前目擊到嫌犯，並指認為具有潛在的危險性，奇鐸回應時表示，在那時與開槍之間經過了「一段很短的時間」。她表示，「我還沒有全部的細節，但這是一段很短的時間。把那個人找出來，發現、確認跟最終消滅，發生在一段很短的時間內，這讓情況變得非常困難」。

奇鐸還表示，嫌犯所在的那棟建築，是由地方當局負責維安，同時證實槍手在屋頂時，當地警員就在該建築內部，「在這個特別情況中，我們確實分擔該特定地點的支援，而且特勤局負責內圍，我們向當地對口單位尋求外圍的協助。那棟建築裡面有當地的警察，該區域有當地警察負責建築外圍安全」。

奇鐸告訴ABC新聞，在暗殺未遂事件之後，她「立刻」開始查看受該局保護人士的防護細節，也已聯繫川普的工作人員，但還沒有跟川普講上話。她還表示，不會辭去局長職務，對特勤局有信心，美國人民也應該對特勤局保護現前任總統的能力有信心。

奇鐸同時駁斥外界關於暗殺未遂事件的假訊息，「特勤局沒有政治性，安全沒有政治性，人民的安全沒有政治性。這就是我們這個機構關注之事」。