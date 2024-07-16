川普欽點副手 范斯年輕藍領出身可望為選情加分

美國共和黨總統候選人、前總統川普今天宣布挑選年輕忠誠的門徒范斯擔任競選搭檔，並期待范斯從鐵鏽帶藍領出身到成為聯邦參議員的勵志故事，能幫助他重返白宮。

法新社報導，總統候選人通常會選擇一位可吸引不同類型選民，或彌補形象或政策公認弱點的競選搭檔。然而川普卻選擇一位與自己相似的保守派白人，而且來自他有望勝選的俄亥俄州。

川普宣布范斯（J.D.Vance）為副手後，俄亥俄州共和黨主席特里安塔菲盧（Alex Triantafilou）隨即在共和黨全國代表大會上稱「我們欣喜若狂！」，並稱范斯是候選人名單上的「超級加分選項」。

川普的安排是否會奏效？以下是法新社的分析。

●有助降低平均年齡

儘管川普的競爭對手、81歲現任總統拜登更因高齡而遭受排山倒海的質疑，但川普也已經78歲了。

范斯現年39歲，還不到川普的一半歲數，他也是美國首位在主要政黨正副總統候選人名單的千禧世代，有助抵銷現任副總統、59歲賀錦麗（Kamala Harris）在年齡上的相對優勢。

如果拜登最終決定聽從黨內部分人士的建議退出競選，外界的注意力就可能轉向川普的年齡。年輕的競選搭檔有助重新平衡共和黨選票上的平均年齡。

●死忠擁護「讓美國再次偉大」（MAGA）運動

范斯曾是川普的激烈反對者，但如今已轉變為這位億萬富翁最忠誠的捍衛者之一。

范斯已刪除先前批評川普的推文，轉而熱情擁抱其理念。他主張激進的反移民政策和毫不妥協的經濟保護主義，還完全承襲2020總統大選「舞弊」等川普政治觀點，因而在2022年期中選舉獲川普力挺，得以突圍勝選。

拜登的競選總部主席狄倫（Jen O'Malley Dillon）分析，「川普之所以選擇范斯，是因為他會做出（川普任內前副總統）彭斯（Mike Pence）在1月6日不會做的事情：竭盡全力支持川普和他的『讓美國再次偉大』極端議程，即使這意味會違反法律，甚至對民眾造成傷害。」

彭斯於2021年1月6日監督美國國會認證拜登2020年大選勝選結果時，未支持川普推翻選舉結果的企圖，兩人因此決裂。

●吸引「鐵鏽帶」選民

由於俄亥俄州一直穩定向右傾，理論上即使沒有范斯，川普也能拿下這個州。不過，川普認為范斯可以幫助他贏得鄰近的密西根州、賓夕法尼亞州以及威斯康辛州。這3州都是總統大選的關鍵搖擺州。

53歲的俄亥俄州共和黨代表佛萊（Charlie Frye）在全代會上告訴法新社，范斯「代表了賓州、密州和威州這些中西部州份」，這位參議員「在中西部的藍領家庭長大，我認為這一點真的強而有力」。

值得注意的是，川普考慮的不僅是總統大選。

共和黨在俄亥俄州正激烈爭奪由另名民主黨人占據的參議院席位。范斯的崛起可能幫助共和黨的挑戰者，甚至讓該黨重新奪回對國會參議院的掌控權。