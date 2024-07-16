川普遇襲美國特勤局挨轟 承諾配合獨立調查

美國前總統川普日前造勢遇刺受傷，美國特勤局（US Secret Service）因重大維安缺失而面臨日益高漲的批評，特勤局今天矢言將配合進行獨立調查。

法新社報導，78歲的川普13日在賓州巴特勒郡（Butler County）一場造勢活動發表演說時，遭20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks）開槍射擊，他的右耳上半部被子彈劃過濺血。庫克斯連開數槍，造成1名民眾死亡、2人重傷。庫克斯隨後遭維安人員擊斃。

特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）透過聲明表示：「特勤局正在與所有相關聯邦、州和地方機構合作，以瞭解發生了什麼事、事情是如何發生，以及我們如何預防類似事件再度發生。」

奇鐸並說：「我們瞭解拜登總統昨天宣布對此展開獨立調查的重要性，將會充分配合調查。」

根據「華盛頓郵報」今天報導，新出現的影片支持了目擊者的說法，也就是當槍手趴在屋頂上準備開槍時，目擊者有向警方大聲呼喊，並確切指出這名槍手所在的位置。

華郵援引針對案發現場影片所做分析指出，從第一次聽見民眾對警方示警後足足過了86秒鐘，鎖定川普的槍聲才響起。

拜登已下令對這起造勢活動和本週在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）的維安進行全面檢討。川普將在共和黨全代會上獲黨正式提名角逐總統大位。

拜登今天接受國家廣播公司（NBC）訪問時稱特勤局讓他感到很安全，不過針對特勤局是否應該更有辦法預料到川普集會上可能會發生槍擊事件，拜登說這件事「尚無定論」。

拜登也已下令特勤局保護獨立總統參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的人身安全。小羅勃．甘迺迪擔任環境律師，是美國最著名政治世家甘迺迪家族的成員，長期以來對疫苗持懷疑論。雖說他在11月總統大選勝出的機會渺茫，但他的參選可能會影響關鍵搖擺州的激烈選情。