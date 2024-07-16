快訊

國三4車連環撞釀2死5傷…家中3子女均死於車禍 獨留悲痛老母

北捷月台驚見簡體字！友人質疑「出包」 知名醫師道出真相

日本櫻島火山爆發！機長緊急廣播 乘客捕捉火山灰衝4500公尺壯觀畫面

川普遇襲凸顯社會撕裂 民眾防備心加重籲槍枝管控

中央社／ 舊金山15日專電
前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，現場陷入混亂，有人當時被賓州員警合力抬離現場。圖／法新社
前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，現場陷入混亂，有人當時被賓州員警合力抬離現場。圖／法新社

美國前總統川普槍擊案凸顯美國政治極端分化。民主黨票倉加州不少人陷入焦慮。不同年齡層的民眾受訪表示，社會撕裂前所未見，大家防備心變重，移民和老一輩憂心暴力升溫、呼籲政府管控槍枝。

2008年，美國總統大選由民主黨新星歐巴馬（Barack Obama）對上共和黨老將馬侃（JohnMcCain）。儘管選戰激烈，但兩人相互尊重令人留下深刻印象。

當年，馬侃在明尼蘇達州一場活動上替歐巴馬辯護。當支持者揶揄歐巴馬是阿拉伯人時，馬侃反駁，歐巴馬是顧家的男人、美國公民，「我只是碰巧在基本議題上與他（歐巴馬）存在分歧」，這點一直為外界津津樂道。

馬侃2018年不敵腦癌離世，歐巴馬發文致敬，表示他與馬侃來自不同世代，「儘管我們之間存在各種歧異，但我們一致認同應忠於更崇高的事物」。

如今，美國已是不同的世界。川普（DonaldTrump）13日在造勢場合遭槍擊震驚社會。暴力發生後，在民主黨主政的加州，不同世代的民眾感到焦慮；他們接受中央社訪問時，均表明不上鏡頭、不露姓氏，因為2016年後「這變得很可怕」。

「今後仇恨只會越來越嚴重。」70多歲的柯拉（Coral）曾在美國軍隊服務。她告訴記者，一生經歷過十多次美國總統大選，「今年是最極端分化的一屆」，而且政治越來越瘋狂，她為年輕一代擔憂。

柯拉認為，美國已失去道德標準和真正價值觀，也缺乏具領導力的政治領袖。

62歲的戴尼斯（Denise）表示，槍擊案過後，聽到不少仇恨言論，右翼人士怪罪左翼人士策劃攻擊。她擔憂社會進一步分裂，希望各界保持冷靜。

現年50歲的李察（Richard）認為，2016年之後，美國就再無平靜，政治對立可能引發家庭、職場人際關係衝突。在民主黨主政的藍州，民眾害怕到共和黨主政的紅州求職生活；許多紅州民眾則厭惡被貼上「種族主義」等標籤。

他說，很多人學到教訓，不願再與陌生人、或是非同溫層的人談論政治理念，「圈子變得很小」。另外，川普掀起媒體對立，使大眾不太願意公開向媒體表達意見。今年兩邊支持者相互攻擊的情況，看起來也更加惡毒。

40歲的羅伯特（Robert）憂心暴力升溫。他說：「川普事件可能導致更多的報復行為和激進言論，而且越來越血腥、醜陋，我非常不安。」

羅伯特認為，如果槍擊事件激發川普支持者出來投票是件好事，但如果涉及暴力就另當別論。

剛拿到公民身分、現年30歲的印度裔民眾保羅（Paul）說，移民在美國社會奮鬥不易，不希望自己的言論引起公司內部不同立場人士關注，影響未來升遷。

他認為，川普遇襲事件應該再次引起政治人物對槍枝管控的重視。美國是移民社會，由不同種族和背景的移民組成，許多民眾感到自身安全受威脅。

保羅希望，無論共和黨或民主黨當家，都應該在槍枝議題找到平衡點。

柯拉同樣對槍枝管控提出疑慮，指出川普遭槍擊，再次證明「擁槍」須經更嚴格審核。李察則表示，這次「特勤人員失職」遭輿論譴責，使槍枝議題重要性被掩蓋，只希望今年選舉不要再發生任何政治和槍枝暴力。

根據「皮尤研究中心」（Pew Research Center）2月發布的調查，近2/3美國民眾對國家政治感到精疲力竭；超過半數的人經常感到「憤怒」。

川普遇襲後民眾情緒高漲。美國總統拜登（JoeBiden）昨天呼籲民眾讓激情降溫，強調「政治絕不能成為真正的戰場」。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

川普遇槍擊 中共官媒轟美國政治暴力縮影：凸顯國家治理遇重大危機

川普遇刺美政壇同喊團結 但對立激烈恐故態復萌

醫生也稱是奇蹟…川普右耳纏繃帶受訪：我本來應該已經死了

范斯昔批川普「文化海洛因」 今緊密結盟蛻變副手

相關新聞

范斯昔批川普「文化海洛因」 今緊密結盟蛻變副手

前總統川普在共和黨全國代表大會首日，透過社群平台真實社群(Truth Social)宣布副手將是俄亥俄州聯邦參議員范斯(...

川普遇槍擊 中共官媒轟美國政治暴力縮影：凸顯國家治理遇重大危機

美國前總統川普13日在賓州造勢大會遭槍擊受傷。據美國之音報導，中國官媒在事發後強調美國的政治暴力，並稱這顯示美國民眾對民...

范斯老師是「虎媽」蔡美兒 她還是「絕望者之歌」推手

甫獲川普欽點為競選搭檔的參議員范斯(J.D. Vance，前譯萬斯)，最初為眾人周知是他在2016年出版的暢銷回憶錄「絕...

范斯成川普副手 陸讀者稱其著作是川普勝利密碼

美共和黨總統候選人川普宣布俄亥俄州參議員、39歲的范斯（J.D.Vance）擔任副手。大陸對范斯並不陌生，其著作《絕望者...

范斯：川普將迅速結束俄烏戰爭 以便專注「最大威脅」中國大陸

美國前總統、共和黨總統提名人川普在共和黨全國代表大會第一天宣布，挑選俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance，前譯萬...

川普遇襲美國特勤局挨轟 承諾配合獨立調查

美國前總統川普日前造勢遇刺受傷，美國特勤局（US Secret Service）因重大維安缺失而面臨日益高漲的批評，特勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。