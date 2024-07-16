川普遇襲凸顯社會撕裂 民眾防備心加重籲槍枝管控

美國前總統川普槍擊案凸顯美國政治極端分化。民主黨票倉加州不少人陷入焦慮。不同年齡層的民眾受訪表示，社會撕裂前所未見，大家防備心變重，移民和老一輩憂心暴力升溫、呼籲政府管控槍枝。

2008年，美國總統大選由民主黨新星歐巴馬（Barack Obama）對上共和黨老將馬侃（JohnMcCain）。儘管選戰激烈，但兩人相互尊重令人留下深刻印象。

當年，馬侃在明尼蘇達州一場活動上替歐巴馬辯護。當支持者揶揄歐巴馬是阿拉伯人時，馬侃反駁，歐巴馬是顧家的男人、美國公民，「我只是碰巧在基本議題上與他（歐巴馬）存在分歧」，這點一直為外界津津樂道。

馬侃2018年不敵腦癌離世，歐巴馬發文致敬，表示他與馬侃來自不同世代，「儘管我們之間存在各種歧異，但我們一致認同應忠於更崇高的事物」。

如今，美國已是不同的世界。川普（DonaldTrump）13日在造勢場合遭槍擊震驚社會。暴力發生後，在民主黨主政的加州，不同世代的民眾感到焦慮；他們接受中央社訪問時，均表明不上鏡頭、不露姓氏，因為2016年後「這變得很可怕」。

「今後仇恨只會越來越嚴重。」70多歲的柯拉（Coral）曾在美國軍隊服務。她告訴記者，一生經歷過十多次美國總統大選，「今年是最極端分化的一屆」，而且政治越來越瘋狂，她為年輕一代擔憂。

柯拉認為，美國已失去道德標準和真正價值觀，也缺乏具領導力的政治領袖。

62歲的戴尼斯（Denise）表示，槍擊案過後，聽到不少仇恨言論，右翼人士怪罪左翼人士策劃攻擊。她擔憂社會進一步分裂，希望各界保持冷靜。

現年50歲的李察（Richard）認為，2016年之後，美國就再無平靜，政治對立可能引發家庭、職場人際關係衝突。在民主黨主政的藍州，民眾害怕到共和黨主政的紅州求職生活；許多紅州民眾則厭惡被貼上「種族主義」等標籤。

他說，很多人學到教訓，不願再與陌生人、或是非同溫層的人談論政治理念，「圈子變得很小」。另外，川普掀起媒體對立，使大眾不太願意公開向媒體表達意見。今年兩邊支持者相互攻擊的情況，看起來也更加惡毒。

40歲的羅伯特（Robert）憂心暴力升溫。他說：「川普事件可能導致更多的報復行為和激進言論，而且越來越血腥、醜陋，我非常不安。」

羅伯特認為，如果槍擊事件激發川普支持者出來投票是件好事，但如果涉及暴力就另當別論。

剛拿到公民身分、現年30歲的印度裔民眾保羅（Paul）說，移民在美國社會奮鬥不易，不希望自己的言論引起公司內部不同立場人士關注，影響未來升遷。

他認為，川普遇襲事件應該再次引起政治人物對槍枝管控的重視。美國是移民社會，由不同種族和背景的移民組成，許多民眾感到自身安全受威脅。

保羅希望，無論共和黨或民主黨當家，都應該在槍枝議題找到平衡點。

柯拉同樣對槍枝管控提出疑慮，指出川普遭槍擊，再次證明「擁槍」須經更嚴格審核。李察則表示，這次「特勤人員失職」遭輿論譴責，使槍枝議題重要性被掩蓋，只希望今年選舉不要再發生任何政治和槍枝暴力。

根據「皮尤研究中心」（Pew Research Center）2月發布的調查，近2/3美國民眾對國家政治感到精疲力竭；超過半數的人經常感到「憤怒」。

川普遇襲後民眾情緒高漲。美國總統拜登（JoeBiden）昨天呼籲民眾讓激情降溫，強調「政治絕不能成為真正的戰場」。