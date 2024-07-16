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川普遇槍擊 中共官媒轟美國政治暴力縮影：凸顯國家治理遇重大危機

中央社／ 台北16日電
美國前總統川普在賓州造勢大會遭槍擊受傷。法新社
美國前總統川普在賓州造勢大會遭槍擊受傷。法新社

美國前總統川普13日在賓州造勢大會遭槍擊受傷。據美國之音報導，中國官媒在事發後強調美國的政治暴力，並稱這顯示美國民眾對民主制度的失望。

美國之音梳理中國官媒的相關報導。據報導，中國國務院管理的中國互聯網新聞中心旗下的「中國網」刊登文章，指出川普（Donald Trump）遭到襲擊是美國政治暴力的縮影。

同時，中國鷹派官媒環球時報也發文批評美國的政治暴力。文章指出，「政治極化的發展推動更多政治暴力的出現，而政治暴力的增多又進一步導致政治極化的升級」。

文章聲稱，「政治暴力與政治極化相互作用，形成惡性循環，凸顯美國當前政治困境與國家治理遭遇到重大危機」。

多家官媒引用了美國芝加哥大學學者裴普（RobertPape）自2021年1月美國國會山莊（Capitol Hill）發生暴動案以來，有關美國人對政治暴力態度的研究。

裴普上個月針對此進行一次全國民意調查。調查發現，10%的受訪者表示，「使用武力阻止川普成為總統是合理的」，這些人中的1/3說自己「手上擁有槍枝」。

7%的受訪者表示，他們「支持用武力讓川普重新當選總統」，這其中有一半的人說自己「手上擁有槍枝」。

中國日報歐洲分社社長陳衛華在X平台上批評美國的政治暴力。他說，仇恨激發暴力，「美國不斷增長的政治仇恨是最新這起政治暴力事件的原因」。

中共 川普 拜登 槍擊 美國大選

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