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川普遇刺美政壇同喊團結 但對立激烈恐故態復萌

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
川普日前在賓州遭到槍擊受傷。美聯社
川普日前在賓州遭到槍擊受傷。美聯社

美國前總統川普本月13日在賓夕法尼亞州造勢大會上遭槍手暗殺未遂，案發後，川普與現任總統拜登都強調「團結」，但任何轉向更文明政治論述的跡象可能都只是曇花一現。

法新社報導，數月來，雙邊競選陣營互相攻訐，猛烈程度遠超過本就十分激烈的美國政治競爭；觀察家認為，這種趨勢幾乎不可能出現顯著改變。

槍擊案發生後的第一時間，川普與拜登都採取溫和語調，避免可能激化躁動政治氛圍的語言。

拜登在橢圓形辦公室演說中呼籲國人冷靜；川普也說，此刻最重要的是團結。

兩人甚至通了電話，而上月底他們參加第一場總統大選電視辯論時，連握手都不願意。

雪城大學（Syracuse University）傳播法專家古特曼（Roy Gutterman）說：「在國家發生或差點發生悲劇後的第一時間，政治人物想表現出同理心，說一些大家想聽的療癒性的話…我確信尖酸刻薄的語言很快就會開始（再次）流傳。」

川普對政敵向來喜歡採取極為強勢的立場，他曾說這群對手是「害蟲」。他對拜登的人身攻擊包括誇張嘲諷拜登口吃，還給拜登貼上「心智災難」的標籤。

拜登在競選初期甚至不願提及川普的名字，近月拜登及其競選陣營則稱川普是「精神錯亂」、「道德敗壞」的潛在獨裁者。

兩人上月27日在電視轉播辯論中爭論誰才是美國史上最差勁的總統。

喬治華盛頓大學（George Washington University）媒體與公共事務學院院長羅奇（Peter Loge）說：「雖然懷疑，我仍希望美國政治修辭少一些仇恨、不要被憤怒驅動…美國政治常常很糟糕，不等於永遠都要這麼糟糕。」

古特曼說：「最近政治光譜兩邊的極端分子似乎大鳴大放…他們可能沒花太多時間思考更溫和的理性聲音或呼籲和平或克制。」

隨著選戰漸趨激烈，政治學者呼籲雙方陣營放緩語氣，同時要求媒體在他們越過底線時追究他們的責任。

羅奇說：「媒體必須將政治暴力視為異常且具破壞性…有一種方式是點名批評所有那些昨天還要大家冷靜、明天就開始叫囂的政治人物。」

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