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紐郵誤報華男槍擊川普 美華裔組織「百人會」致函抗議

中央社／ 台北16日電
美國前總統川普13日在賓州造勢大會遭槍擊受傷。(美聯社)
美國前總統川普13日在賓州造勢大會遭槍擊受傷。(美聯社)

美國前總統川普13日在賓州造勢大會遭槍擊受傷，紐約郵報第一時間報導槍手為一名華人男子，隨後雖然修改，但華人社團怒火難滅，憂引發仇恨，其中著名的美國華裔精英組織「百人會」致函抗議要求紐郵向華裔社區道歉。

據百人會（Committee of 100）官網訊息，15日致函紐約郵報（New York Post），表達抗議並要求道歉。

信函表示，隨著全世界都在關注有關川普被槍擊和整個事件的資訊，報導訊息的準確性很重要，而對紐郵在報導中，指槍手是一名華人男子，對這種不正確報導表達憤怒。

百人會指出，紐郵報導槍手為華人，這對華裔美國人社區造成了傷害。在當前這個反亞裔仇恨加劇的時代，華裔美國人和亞裔美國人社區每天過的小心翼翼。多年來，政治言論一直將新冠病毒稱為「中國病毒」或「功夫流感」，還將大流行歸咎於華裔美國人。針對亞裔和太平洋島民（AAPI）的暴力和仇恨仍然是一個問題。

信函敦促紐郵立即採取行動解決問題，並向對這一錯誤感到憤怒的華裔社區道歉。

據香港01報導，紐郵報導發出後，有位何女士致電給撰寫報導的記者，並詢問槍手為華人男子的消息來源是從何得知。記者回應「實際上是一名白人男性，這篇報導出現了印刷錯誤（misprint）」。

百人會（Committee of 100）是美國一個華裔精英組織，由著名建築師貝聿銘等人發起，1989年成立。百人會的入會資格十分嚴格，必須由會員推薦，並且經其他所有會員審核過關後才接納。宗旨在聚集華裔會員優勢、經驗及資源，促進華人在美國的權益，並提倡華人與美國社會的建設性關係。

川普 美國大選

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