還能倚靠美國嗎？舉世關注美選前連番動盪 盟邦對手各有盤算

先是美國總統拜登在總統大選辯論後被質疑是否有能力競選連任，接著是前總統川普在造勢大會上遭槍手暗殺未遂。在這段動盪時期，一些盟國正擔心是否還能繼續倚靠美國。

「華爾街日報」報導，拜登近期的一連串口誤，加上川普在賓夕法尼亞州遭槍擊受傷，都令其他國家更認為美國這個全球強權正步入一個異常動盪且無法預測的時期，以致盟國質疑美國是否仍然可靠，敵國則幸災樂禍。

由於愈來愈多美國選民擔心拜登的心智能力，且在川普遇刺後可能出現一波對他的同情，各國政治和外交盤算已出現改變，許多國家正忙著為川普可能重返白宮預做準備。

川普遭暗殺未遂和關於拜登年紀的爭論，也讓俄羅斯最青睞的外交政策敘事有了新生命，即美國正面臨所謂的驟然衰退。

「卡內基俄羅斯歐亞中心」（Carnegie RussiaEurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）說：「俄羅斯向來有在美國問題上搧風點火的紀錄。對克里姆林宮來說…槍擊案和關於拜登年紀的爭論只是加深他們對美國的想法：儘管強大，實際上是奄奄一息。」

鑒於中國政府長久以來認為美國正從全球唯一強權的地位跌落下來，一些親北京評論員也紛紛表態。曾駐美的中國環球電視網記者韓鵬在微博寫道：「美式民主徹底進入了垃圾時間。」

川普可能再次執政，對不同國家來說可能有不同意義。俄羅斯、以色列等國可能樂見川普當選，至少一開始是如此；但許多歐洲國家，尤其烏克蘭，擔心川普比較不會致力制止強勢的俄羅斯，還會削弱北大西洋公約組織（NATO）。川普的貿易政策，特別是針對外國商品課徵關稅，也令中國、墨西哥和歐洲放不下心。

但美國近期事件引發的擔憂，已不只是誰會勝選而已。無論民主、共和哪一黨掌權，保護主義近年都在美國逐漸盛行。一些政治分析師說，美國政治內部分歧也阻礙華府在安全、貿易等領域的國際舞台上有所發揮。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）美國暨美洲計畫主任文賈墨林（LeslieVinjamuri）認為：「美國是否能繼續領導、建立夥伴關係和聯盟，令人深感憂心…由於運作失靈、兩極化和黨派政治，即使在民主政府下，國內也有許多限制，就算總統立意良善，也難以兌現（政策）。」

舉例來說，對烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）而言，美國總統大選結果無論如何都會帶來風險。

拜登因擔心引發與俄羅斯的直接衝突，延宕數月甚至數年才同意提供新武器系統給烏克蘭。一些官員認為，這讓俄羅斯得以強化陣地，導致烏軍更難收復失土。

川普則矢言透過和平談判終結戰爭，並批評政府花錢軍援烏克蘭。因此許多烏克蘭人擔心，萬一川普當選，將意味著美國不再提供大規模援助。

澤倫斯基近期接受彭博（Bloomberg News）訪問時呼籲川普明確表態：「我想知道什麼叫盡快結束戰爭？因為如果烏克蘭的獨立有危險，我們就有可能失去國家地位，我們想要預作準備。我們想知道11月（美國大選）後是否能獲得美國有力支持，還是會孤軍奮戰。」

德國政府近期提高軍事支出、推動貿易多元化以免過度仰賴中國的行動，某種程度上也是出於對美國施壓的預期。

近期事件將在歐洲各地凸顯一種論述：歐陸不能再把未來安全需求建立在美國大選緊張且愈來愈不穩定的結果上。

文賈墨林說：「北約一直在討論如何保護北約和歐洲不受川普影響…他們採取了一些審慎措施，但事實是美國仍是不可或缺的夥伴。」

至於中國，拜登政府延續了川普的強硬經濟政策，甚至擴大實施，但拜登不像川普那樣對中國有話直說。中國官員擔心，川普會加速美國轉向保護主義，使雙邊關係進入一段不確定性更高的時期。