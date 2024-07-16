川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

美國前總統川普造勢遇槍擊，在台下的支持者康佩托雷（Corey Comperatore）以肉身保護妻女不幸中彈身亡。其遺孀海倫（Helen Comperatore）說，先生死前只來得及說：「趴下」。透露如果總統拜登打電話致意會拒接。

50歲康佩托雷是一名賓州消防員，與妻子海倫從高中相識、交往到步入禮堂，兩人育有2個女兒。13日20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crook）在賓州的造勢場合連開數槍，造成川普右耳受傷。海倫向紐約郵報透露，事發突然，槍擊發生當下，康佩托雷沒來得及說什麼，最後只說了「趴下！」便不幸遭波及身亡。

自從槍擊案發生後，拜登一直試圖向康佩托雷一家表達哀悼，但是海倫說不希望收到拜登致意，「我不要和拜登說話，我不想和他說話」。她解釋，「我先生是堅定的共和黨人，他不會希望我們和拜登交談」。

海倫補充，她不是非常熱衷政治的人，她支持川普，但是對拜登「沒有惡意」，「拜登沒有傷害我先生，而是那個20歲的男孩」。