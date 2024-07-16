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好的不得了！「我只比川普大3歲」拜登受訪堅持參選到底

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登（左）15日接受美國廣播公司主持人何特（右）專訪。圖／截自NBC News在YouTube的影音
美國總統拜登（左）15日接受美國廣播公司主持人何特（右）專訪。圖／截自NBC News在YouTube的影音

美國總統拜登15日接受美國廣播公司（NBC News）專訪，重回競選模式。他數度尖銳回應，表達參選到底的決心，同時強調精神狀況「好的不得了」。拜登坦言自己年紀大，「可是只比川普大3歲」。這是拜登繼上月底辯論翻車至今，最新一次投入的系列活動、集會和問答之一。

在與主持人何特（Lester Holt）的訪問中，拜登的回應數度變得戰鬥力十足。他表達，儘管部分民主黨領袖憂心難以打敗川普，他仍然會堅持參選。

拜登說自己只比川普大3歲，「我的精神狀況好得不得了」，強調3年多來，交出的政績遠超過歷屆總統。他說得很直白，既然民主黨選民初選選擇了他，他就不會退選，「我聽他們的」。

何特問及，當涉及繼續參選或退出的問題，會選擇找誰諮詢，拜登說「我自己」。並表示自己非新手，「我在這方面有很久的經驗了」。

另外，拜登說自己不會輸，「從川普參選那一刻起，我們都知道這將會是場勢均力敵的競爭。民調顯示我們的差距不大」。確實，根據美國廣播公司民調，川普目前稍微領先拜登2個百分點。

不過，超過6成民主黨選民希望換人參選，且有8成憂心拜登的心智和體能狀況。

川普 拜登 民主黨 美國大選

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