機密文件案遭駁獲司法勝利 川普籲駁所有刑事案

美國佛羅里達州聯邦法官今天駁回指控川普卸任後非法持有機密文件的刑事案件，在川普尋求重返白宮時讓他獲得另一重大司法勝利；川普呼籲駁回所有針對他的刑事案件。

路透社報導，獲川普任命為法官的聯邦地區法院法官甘農（Aileen Cannon）裁定，領導起訴工作的特別檢察官史密斯（Jack Smith）的任命為不合法，沒有權力提出訴訟。司法部表示將對這項裁決提出上訴。

甘農裁定，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）2022年任命史密斯監督與川普有關的調查工作，但他無權「任命具史密斯能行使的那種檢察權的聯邦官員」。

這是川普獲得的另一項重大司法勝利。

美國最高法院1日裁定，川普在擔任總統時採取的公務行為享有廣泛的刑事起訴豁免權。這項裁決是在另一起針對川普的案件中作出，此案也是由史密斯提出，與川普企圖推翻2020年敗選結果的行動有關。

兩天前，川普在賓州西部造勢活動上成為暗殺目標。他本週在密爾瓦基獲共和黨正式提名參選總統，於11月5日美國大選挑戰民主黨籍現任總統拜登。

史密斯發言人說，甘農作出的裁決「偏離了所有先前（評估過這個問題的法院）的統一結論」。法院一直裁定，司法部長有權任命特別檢察官處理某些調查。

川普在社群媒體發文說，這項裁決應該「只是第一步」，並呼籲駁回所有針對他的4起刑事案件。

法新社報導，川普在他的「真實社群」（TruthSocial）平台發文說：「這個非法起訴在佛州遭駁回應該只是第一步，之後所有政治獵巫案都應迅速遭駁回。」

川普遭控支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），以防止性醜聞在2016年大選前爆出，今年5月在紐約州遭判有罪。在持有機密文件案、史密斯提出的另一起案件以及在喬治亞州法院提出與選舉有關的指控中，川普都沒有認罪。

在持有機密文件案中，川普因遭控在2021年卸任後蓄意將國安機密文件留在佛州住所「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）並阻撓政府試圖取回這些文件的行為而遭到起訴。檢方表示，這些文件與美國軍方和情報事務有關，包括與美國核子計畫的細節。

聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）發表聲明說：「這項令人瞠目結舌的誤導性裁決，與長期獲得接受的做法與重複的司法先例相違背。這在法律上是錯誤的，必須立刻上訴。有進一步證據指出甘農法官無法公正地處理此案，必須重新任命。」