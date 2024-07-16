川普遇刺受傷後 拜登令特勤局保護小羅勃甘迺迪

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）今天表示，在前總統川普遇刺受傷後，總統拜登已下令特勤局保護獨立總統參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）。

法新社報導，馬約卡斯在白宮簡報會上表示：「由於本週末發生的事件，總統指示我與特勤局（SecretService）合作，保護小羅勃．甘迺迪。」

小羅勃．甘迺迪擔任環境律師，是美國最著名政治世家後裔，長期以來對疫苗持懷疑論。雖說他在11月總統大選勝出的機會渺茫，但他的候選資格可能會影響關鍵搖擺州的激烈選情。

這個消息公布後，小羅勃．甘迺迪在社群平台X上表示：「感謝拜登總統對我提供特勤局的保護。」

70歲的小羅勃．甘迺迪也感謝一家私人保全公司「在我競選總統的最後15個月期間保障我的安全」。

川普在社群媒體上貼文說：「鑑於當今世界正在發生的事情，我認為小羅勃．甘迺迪必須立即接受特勤局的保護…考慮到甘迺迪家族的歷史，這顯然是正確的做法！ 」

小羅勃．甘迺迪的父親與伯父都在1960年代遭槍擊身亡。他的父親羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）曾經競選總統；伯父即美國前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）。

小羅勃．甘迺迪今天在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）與共和黨籍的川普見面，但他否認政治新聞機構Politico有關他曾討論可能支持川普的相關報導。

他表示：「有關我今天早上與川普見面的傳言很多。我們主要話題是全國團結，我也希望就此話題會見民主黨領袖。」

他說：「不，我不會退出選戰。」