道瓊：馬斯克表態每月捐款4,500萬美元給支持川普機構
道瓊社引述知情人士報導，馬斯克已表示，他打算每月向支持前總統川普競選總統的政治組織捐款約4,500萬美元。
受贈單位名為美國政治行動委員會（America PAC），贊助者包括Palantir Technologies聯合創辦人 Joe Lonsdale、Winklevoss雙胞胎兄弟、前美國駐加拿大大使Kelly Craft和其夫婿Joe Craft，Craft是煤炭生產商Alliance Resource Partners的執行長。
知情人士表示，6月才成立的美國政治行動委員會致力於在搖擺州進行選民登記，說服選民盡早投票並申請郵寄選票。這組織認為，民主黨歷來都有聲勢浩大的「拉票」運動，也注意到拜登政府在搖擺州投入了大量資金進行所謂的扎根工作。美國政治行動委員會將出來互別苗頭。
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