川普浴血握拳成超級迷因！用於競選網站募款、T恤販售

美國前總統川普13日在賓州舉辦造勢活動遭遇槍擊，導致右耳血流不止，但在隨扈包圍之下，川普滿臉鮮血、握著拳頭高喊Fight（戰鬥），在網路上成為了熱門迷因商機，不到一天網路上就出現T-Shirt販售，強調川普不會因為受到任何威脅而退縮，並承諾「這件上衣的利潤100%都捐給川普的競選團隊」，連川普競選網站募款也出現相關黑白照，爭取選民支持。

諧音哏行情？中國A股「川大智勝」漲停

川普遇刺震驚全球，不少投資人也非常關注是否會影響股市走勢，中國A股「川大智勝」今早開盤跳空漲停，「諧音哏」竟也成為行情指標。事實上，「川大智勝」是一間中國軟體公司，因為諧音念起來像「川大（川普大人）致勝」意外成為漲停行情，而這間公司也不是首次受惠於川普的事件，2024年美國總統大選首場電視辯論會後，其6月28日的股價就漲停鎖死，因此被稱為是川普概念股。

川普差點「就沒命了」！學者：刺殺非自導自演

槍擊事件造成兩人死亡，一位是50歲義消康沛拉托爾，因用身體保護家人而喪命，另一人則是20歲的槍手庫克斯，他當場被警方擊斃。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/07/13～2024/07/14）統計調查，川普槍擊近兩日探索概念出現「美國阿扁、大概率不是自導自演、Fight、馬斯克」等字詞。

前總統陳水扁14日表示，川普遭槍擊讓他聯想到自己20年前遇到的319槍擊案，意外發生地點都具有特殊意義，真的有很多巧合之處。但陳水扁認為，距離11月5日美國總統大選投票還有近四個月，選舉如化學，仍充滿變數。針對川普遇刺案，有網友表示，「美國阿扁」、「阿扁民調落後，川普民調領先」。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，此次槍擊案應該就是暗殺，而非自導自演，理由是川普差點「就沒命了」。

馬斯克表態挺川普 網友：風向對了 川普贏定了

馬斯克也在社群平台X上分享了川普遇刺當下的影片，並正式表態，「我全力支持川普，希望他盡快康復」。在貼文曝光後，至今已經有超過220萬名網友按讚，觀看次數達到1億8950多萬次。有網友表示，「馬斯克的特斯拉和X穩了」、「風向對了，垃圾時間，川普贏定了」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月13日至2024年07月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『川普槍擊』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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