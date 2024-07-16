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川普副手范斯曾撰文：台灣也需要愛國者飛彈

中央社／ 舊金山15日專電
共和黨總統候選人川普今天宣布副手人選范斯。他4月曾在紐時撰文，指出俄烏戰爭導致美國對台軍售延遲交貨，台灣同樣需要愛國者飛彈。(美聯社)
共和黨總統候選人川普今天宣布副手人選范斯。他4月曾在紐時撰文，指出俄烏戰爭導致美國對台軍售延遲交貨，台灣同樣需要愛國者飛彈。(美聯社)

共和黨總統候選人川普今天宣布副手人選范斯。范斯現年39歲，有望在4年後代表共和黨角逐總統。他4月曾在紐時撰文，指出俄烏戰爭導致美國對台軍售延遲交貨，台灣同樣需要愛國者飛彈

共和黨全國代表大會今天登場，確定美國前總統川普（Donald Trump）代表共和黨角逐白宮大位。川普已在社群媒體平台宣布俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）為副總統搭檔人選。如果當選，他將是美國史上第二年輕的副總統。

范斯1984年8月2日出生在俄亥俄州一個工人階級家庭，從小父母離異，由祖父母撫養長大。他曾在美國陸戰隊服役，並在伊拉克戰爭中擔任軍事記者。

他畢業於俄亥俄州立大學（Ohio State University），以優異成績取得政治學和哲學學位，後赴耶魯大學（Yale University）進修，2013年獲法學博士學位。

范斯職涯路徑轉化大。他畢業後曾在盛德國際律師事務所（Sidley Austin LLP）工作，之後搬到舊金山從事創投。2016年，他的回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）出版，描述家族貧困史，歷代成員都從事低收入勞力工作，使他成為暢銷作家，作品後來被導演朗霍華（Ron Howard）拍成電影。

他在政壇的崛起也頗具戲劇性。2016年，川普第一次競選總統，范斯曾公開表達反對立場，並在紐約時報發表專欄「川普不適合擔任我們政府最高職位」，並發送簡訊警告他的法學院室友，川普可能會是「美國的希特勒」。

不過，范斯的立場後來180度大轉彎。2022年，范斯代表共和黨競爭激烈的俄亥俄州聯邦參議員時表示「批評川普是錯誤的」。他後來當選俄州參議員。

美國媒體Semafor指出，川普選擇范斯，盟友要做好應對準備。范斯反對美國向烏克蘭增加援助，也曾阻擋向東歐國家提供資金來防禦俄羅斯，對外政策受關注。

范斯4月曾於紐時發文，反對拜登（Joe Biden）政府600億美元的援烏計畫，認為這項計畫無法改變戰爭軌跡，因為600億美元只是扭轉烏克蘭局勢的一小部分資金。他認為，美國生產的武器數量也不足以讓烏克蘭贏得戰爭。

他以愛國者飛彈（Patriot missiles）為例指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，每年需要數千枚愛國者防空系統和攔截飛彈，但美國每年僅生產550枚，就算年產量增加到650枚，仍不及烏克蘭需求的1/3。

他在文章中表示，如果中國侵入台灣，愛國者飛彈系統對台灣同樣重要。

他強調，美國已承諾向台灣提供價值近9億美元的愛國者飛彈，但這些武器的交付已被嚴重延遲，部分原因是由於俄烏戰爭引起的武器短缺所致。

他也曾指出，許多共和黨人認為華府應該將力量集中在威嚇北京。

共和黨 川普 愛國者飛彈 美國大選 范斯

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