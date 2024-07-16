恐丟工人選票？美卡車司機工會可能不支持 拜登選情再度拉警報

路透引述2名知情人士報導，美國關鍵工會「國際卡車司機兄弟會」（International Brotherhood of Teamsters），今年總統大選可能不會支持任何候選人，該工會曾在2020年為現任總統拜登背書，今年因內部意見嚴重分歧，可能是繼1996年後首度選擇不表態，這讓民主黨選情再度蒙上陰影。

消息人士說，卡車司機工會不大可能會支持共和黨候選人川普，可是內部意見嚴重分歧，屆時可能不會表達立場。

國際卡車司機兄弟會成立於1903年，在2008至2020年的美國總統大選都支持民主黨候選人。該工會由貨車業到製造業及其內勤員工的勞工組成，在美國擁有130萬成員，可謂大選的兵家必爭之地。

上一屆總統大選，拜登正是獲得工人團體支持才得以在密西根州、賓州及內華達州等拿下選舉人票勝出。

自從拜登在首場電視辯論翻車後，已經有多名議員和金主憂心民主黨執政之路中斷而要求拜登讓賢。

拜登競選團隊一度認為卡車司機工會一定會表態力挺，並且將內部資深高層視為支持者。可是幾個月來工會和民主黨關係不斷惡化，也越發憂心拜登的適任能力，在在損害工會高層的立場。

該工會發言人德尼茲（Kara Deniz）表示，目前尚未做出最終決定，並補充任何相關報導僅是推測。

該工會主席歐布萊恩（Sean O'Brien）曾聯繫兩黨的全國委員會，希望分別在其全代會發言，但只獲得共和黨的正面回應，15日晚間將登台演說。而民主黨尚未回應，不確定是否安排他在8月的全代會上發言。