快訊

川普遇襲…美元雙率及金市同步走高 法人分析「2因素」打破慣性

進口野生動物被三立董事長告A錢 前主播李天怡獲判無罪

蔡英文到蔡依林都出演...半世紀的莒光軼事 僅它打破老三台藩籬

恐丟工人選票？美卡車司機工會可能不支持 拜登選情再度拉警報

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國關鍵工會「國際卡車司機兄弟會」今年總統大選可能不會支持任何候選人，該工會曾在2020年為現任總統拜登背書。圖為拜登14日於白宮橢圓辦公室發表演說。歐新社
美國關鍵工會「國際卡車司機兄弟會」今年總統大選可能不會支持任何候選人，該工會曾在2020年為現任總統拜登背書。圖為拜登14日於白宮橢圓辦公室發表演說。歐新社

路透引述2名知情人士報導，美國關鍵工會「國際卡車司機兄弟會」（International Brotherhood of Teamsters），今年總統大選可能不會支持任何候選人，該工會曾在2020年為現任總統拜登背書，今年因內部意見嚴重分歧，可能是繼1996年後首度選擇不表態，這讓民主黨選情再度蒙上陰影。

消息人士說，卡車司機工會不大可能會支持共和黨候選人川普，可是內部意見嚴重分歧，屆時可能不會表達立場。

國際卡車司機兄弟會成立於1903年，在2008至2020年的美國總統大選都支持民主黨候選人。該工會由貨車業到製造業及其內勤員工的勞工組成，在美國擁有130萬成員，可謂大選的兵家必爭之地。

上一屆總統大選，拜登正是獲得工人團體支持才得以在密西根州、賓州及內華達州等拿下選舉人票勝出。

自從拜登在首場電視辯論翻車後，已經有多名議員和金主憂心民主黨執政之路中斷而要求拜登讓賢。

拜登競選團隊一度認為卡車司機工會一定會表態力挺，並且將內部資深高層視為支持者。可是幾個月來工會和民主黨關係不斷惡化，也越發憂心拜登的適任能力，在在損害工會高層的立場。

該工會發言人德尼茲（Kara Deniz）表示，目前尚未做出最終決定，並補充任何相關報導僅是推測。

該工會主席歐布萊恩（Sean O'Brien）曾聯繫兩黨的全國委員會，希望分別在其全代會發言，但只獲得共和黨的正面回應，15日晚間將登台演說。而民主黨尚未回應，不確定是否安排他在8月的全代會上發言。

共和黨 川普 拜登 民主黨 美國大選 電視辯論

延伸閱讀

受訪再駁不適合競選疑慮 拜登：我好的不得了

川普副手范斯倡外交「現實主義」 首重美國利益

圖表看時事／還原川普造勢遇刺現場 盤點美國史上總統受襲事件

紐時賞析／拜登撒幣資助社區轉型科技中心 現僅撥款5%引擔憂

相關新聞

范斯獲任副手！曾說「絕不挺川」 罵過川普「缺德、美國希特勒 」

路透報導，美國前總統川普15日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布副總統搭檔人選，是現年39歲的俄...

范斯是誰？五要點一次認識川普的副總統競選搭檔

美國前總統川普在15日宣布，俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）成為他的副手，搭檔競選2024年大選。這位年僅...

影／川普遇刺前86秒！目擊者大叫「屋頂有人」反狙擊手就在建築裡

美國前總統川普13日在賓州造勢遭遇槍擊行刺，案件責任歸屬持續發酵，最新一段現場影片顯示，曾有目擊者在至少86秒前大叫員警...

恐丟工人選票？美卡車司機工會可能不支持 拜登選情再度拉警報

路透引述2名知情人士報導，美國關鍵工會「國際卡車司機兄弟會」（International Brotherhood of ...

川普副手范斯外交觀點有利台灣：聚焦亞洲以抗中 反對軍援烏

川普挑中現年39歲前海軍陸戰隊員范斯（JD Vance）做副手，將使他徹底摒除共和黨外交政策守舊派的路線。

川普遭暗殺未遂…拜登曾喊話將川普置於「靶心」 坦承用詞錯誤

美國總統拜登上週向民主黨金主喊話，說「是時候將（前總統）川普置於靶心」。在川普遭暗殺未遂後，拜登今天坦承，有關「靶心」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。