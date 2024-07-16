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受訪再駁不適合競選疑慮 拜登：我好的不得了

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統拜登。路透社
美國總統拜登。路透社

美國總統拜登今天接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時為他堅持競選連任的決定做出辯護，說自己心智敏銳度「好的不得了」。

法新社報導，拜登接受主播何特（Lester Holt）訪問時，數度顯得有些好鬥，還說即使部分民主黨籍領袖對他選情憂心忡忡，他仍不會退出選戰。

拜登說：「我是老了，但第一，我也只比川普大3歲。第二，我的心智敏銳度好的不得了。這3年半期間，我做的比過去很長一段時間以來的任何一位總統都要多，我願意為此接受評斷。」

「我能理解為何人們會說『天啊，他已經81歲了，哇。他83、84歲的時候會怎樣？』。會這樣問很合理。」

拜登此次接受國家廣播公司新聞網訪問，是他上個月27日與川普辯論表現不佳以來所投入的一系列活動、集會和問答的最新一回。

拜登在訪談中重申他會保持現狀。

他說，初選期間，民主黨選民選他當領頭羊，而「我聽他們的」。

何特問拜登，有關繼續參選或退出選戰這類議題，他會向誰徵詢意見，拜登回答：「我自己。」他並說自己並非新手，「我在這方面有很久的經驗了」。

拜登 民主黨 美國大選

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