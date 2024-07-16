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范斯是誰？五要點一次認識川普的副總統競選搭檔

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）成為共和黨總統參選人川普的競選搭檔。路透
俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）成為共和黨總統參選人川普的競選搭檔。路透

美國前總統川普在15日宣布，俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）成為他的副手，搭檔競選2024年大選。這位年僅39歲的參議員是以著作創銷書《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）而成名，此後以身為堅定的保守派份子和川普的盟友，一路點亮自己的政治之路。

以下是道瓊社整理有關范斯其人的五大要點：

1.他因《絕望者之歌》著作聲名鵲起。

這本書是反思范斯的家鄉俄亥俄州鄉下地方米德爾敦（Middletown）所面臨的問題，以及他在美國工人階級環境下成長的經歷，著作上市後大賣，也被翻拍成電影。當范斯開始在政壇崛起時，這本回憶錄幫助他向選民推銷自己。

2. 范斯曾經批評川普。

范斯在2016年表示川普可能成為「美國希特勒」。不過後來，這位參議員卻成了川普的堅定盟友。

3.范斯曾加入美國海軍陸戰隊服役四年。

他是在高中畢業後加入海陸服役，並且在海軍陸戰隊第二航空聯隊公共事務部擔任下士。范斯曾說，這段經歷讓他厭惡不必要的外國事務糾葛。

在參議院，范斯協助領導反對向烏克蘭提供外援的一派。至於川普本身在這項議題上，立場不如范斯斯激進。

4.范斯在國會經歷只有兩年。

39歲的范斯是在2022年當選參議員。當時他擊敗民主黨長期的俄亥俄州參議員代表瑞安（Tim Ryan），順利前進國會。川普在那次的選舉為范斯站台，協助他勝出。

5.范斯是耶魯大學法學院畢業，也是一位創投資本家，認識有錢的金主。

范斯從海軍陸戰隊退役後，進入俄亥俄州立大學學習政治學和哲學，後來也從耶魯大學法學院畢業。幾年後，范斯在2016年和2017年於PayPal共同創辦人、億萬富豪提爾（Peter Thiel）旗下公司之一擔任負責人。

根據獨立媒體平台Alabama Reflector，范斯後來搬回俄亥俄州，募得逾9,000萬美元資金，在提爾的財務資助下在辛辛那提共同成立了一家創投公司。後來，提爾砸了數百萬美元資助范斯參選參議員。這些人脈關係幫助他在有影響力的政治金主之間維持他的地位。

川普 美國大選 范斯

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