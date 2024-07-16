川普遇襲 巴西政府憂右派勢力增強

美國前總統川普日前驚險躲過暗殺後，巴西政府正密切注意事態發展，特別是此間右派人士將川普被襲擊與巴西前總統波索納洛在2018年遇刺事件連結在一起。

波索納洛（Jair Bolsonaro）本人在X平台上發表一段影片，指出兩起案件之間的相似之處，並暗示「只有保守派才會受到攻擊」。

波索納洛的兒子、巴西參議員福拉畢歐（FlávioBolsonaro）和前第一夫人蜜雪兒（MichelleBolsonaro）也在社群媒體進行比較。

2018年9月初，時為總統候選人的波索納洛在米納斯吉拉斯州茲灰福拉市（Juiz de Fora）掃街造勢，腹部被人持刀刺傷，因嚴重出血，接受一系列手術。

嫌犯奧里維拉（Adelio Bispo de Oliveira）當場被捕，警方調查結果顯示他是單獨行動，沒有幕後策劃者。

同年10月底巴西總統大選第二輪投票，波索納洛獲得55.21%的有效票，當選第38任總統。

川普（Donald Trump）13日在賓州巴特勒郡（ButlerCounty）造勢活動發表演說時遭開槍射擊，他的右耳上半部被子彈劃過濺血，槍手庫克斯（ThomasMatthew Crooks）隨後被維安人員擊斃。川普送醫包紮後無大礙。

巴西總統府特助指出，隨著川普遭暗殺未遂，美國選舉前景有變，川普或有可能重新掌權，而川普的勝利也將影響全世界，預計巴西右派領袖波索納洛和他的支持者勢力也將加強。

雖然如此，巴西外交部表示，美國總統與巴西沒有「臍帶關係」，無論誰贏得美國大選，巴西都會與新總統建立良好關係。

英國倫敦國王學院（King's College London）巴西研究所所長、人類學家桑托斯（Andreza de SouzaSantos）評估指出，川普和波索納洛遇刺事件都反映出政治變得越來越暴力。

桑托斯表示，理論上，政治是暴力的對立面，通過建立黨派、促進討論和形成多數派來解決衝突的和平方式，但意識形態的兩極分化，導致政治暴力事件更加頻繁發生。