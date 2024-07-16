川普生死一線間 特勤失職與槍手動機仍在調查

美國前總統川普（Donald Trump）在賓州造勢活動中逃過一劫，聯邦調查局已著手調查槍手庫克斯行刺動機。社群平台公布現場民眾拍攝的短片顯示，槍手行兇前已有多人向警察示警，但直到聽到槍聲，未見特勤人員即時行動。

川普13日下午在賓州巴特勒郡（Butler County）競選活動舞台上開講，20歲白人男性槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）持長槍在不遠建築物的屋頂就位趴下瞄準，連續約7、8發子彈兩輪射擊後，造成川普受傷，支持者1死2傷，庫克斯被擊斃。

隸屬國土安全部（Department of Homeland Security）的特勤局（Secret Service）及負責情資偵蒐的聯邦調查局（FBI）對意外責無旁貸，特勤局已否認拒絕在活動開始前加強維安的指控，不過聯邦安全指揮系統與州政府警力部署間的協調，顯然出現重大疏漏。

川普驚險未命喪槍下是特勤局近半世紀最嚴重的勤務漏洞，槍手如何在民眾示警下持槍爬上屋頂？意外現場地形建物簡單，環境監控為何未發現槍手預謀行動？造勢現場圍籬外警力部署不足，或未即時處理重大狀況，與行刺動機等諸多問題需要釐清。

福斯新聞（Fox News）報導，聯邦調查局已著手分析庫克斯的筆電與車上發現的爆裂物，槍手家中還有10幾把槍。探員也已調查槍手購買子彈的店舖。

另外，社群平台陸續有網友貼出，多人在槍手所在的建築物附近大叫，要求警察到現場。

英國廣播公司（BBC）記者訪問到一名目擊槍手的民眾指出，當時在想為何川普還在演講？為何沒人把他拉下舞台？之後就傳出5聲槍響。

美國總統選舉進入倒數階段，共和黨全國代表大會未受影響依計畫召開，川普宣布俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）為競選搭檔。聯邦眾議院監督暨改革委員會將於22日舉行聽證會，特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）將出席回應各項質疑。