快訊

英國政治精算師？工黨打「不被討厭戰術」贏得選票

鄭捷案十年傷痛猶在 誰來拉住下一個鄭捷？

保溫瓶也有壽命！碰撞凹痕恐傷效力 一零件必劣化最好每年換

川普生死一線間 特勤失職與槍手動機仍在調查

中央社／ 紐約15日專電
美國前總統川普（Donald Trump）在賓州造勢活動中逃過一劫，聯邦調查局已著手調查槍手庫克斯行刺動機。法新社
美國前總統川普（Donald Trump）在賓州造勢活動中逃過一劫，聯邦調查局已著手調查槍手庫克斯行刺動機。法新社

美國前總統川普（Donald Trump）在賓州造勢活動中逃過一劫，聯邦調查局已著手調查槍手庫克斯行刺動機。社群平台公布現場民眾拍攝的短片顯示，槍手行兇前已有多人向警察示警，但直到聽到槍聲，未見特勤人員即時行動。

川普13日下午在賓州巴特勒郡（Butler County）競選活動舞台上開講，20歲白人男性槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）持長槍在不遠建築物的屋頂就位趴下瞄準，連續約7、8發子彈兩輪射擊後，造成川普受傷，支持者1死2傷，庫克斯被擊斃。

隸屬國土安全部（Department of Homeland Security）的特勤局（Secret Service）及負責情資偵蒐的聯邦調查局（FBI）對意外責無旁貸，特勤局已否認拒絕在活動開始前加強維安的指控，不過聯邦安全指揮系統與州政府警力部署間的協調，顯然出現重大疏漏。

川普驚險未命喪槍下是特勤局近半世紀最嚴重的勤務漏洞，槍手如何在民眾示警下持槍爬上屋頂？意外現場地形建物簡單，環境監控為何未發現槍手預謀行動？造勢現場圍籬外警力部署不足，或未即時處理重大狀況，與行刺動機等諸多問題需要釐清。

福斯新聞（Fox News）報導，聯邦調查局已著手分析庫克斯的筆電與車上發現的爆裂物，槍手家中還有10幾把槍。探員也已調查槍手購買子彈的店舖。

另外，社群平台陸續有網友貼出，多人在槍手所在的建築物附近大叫，要求警察到現場。

英國廣播公司（BBC）記者訪問到一名目擊槍手的民眾指出，當時在想為何川普還在演講？為何沒人把他拉下舞台？之後就傳出5聲槍響。

美國總統選舉進入倒數階段，共和黨全國代表大會未受影響依計畫召開，川普宣布俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）為競選搭檔。聯邦眾議院監督暨改革委員會將於22日舉行聽證會，特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）將出席回應各項質疑。

川普 拜登 槍擊 特勤人員 維安 美國大選

延伸閱讀

川普機密文件案起訴遭駁回 紐時：法官違30年慣例

暢銷回憶錄「絕望者之歌」作者萬斯 成川普副手

川普正式成為共和黨總統候選人 槍下不死聲勢更旺

川普可能重返白宮 澤倫斯基聲稱並不擔心

相關新聞

川普機密文件案起訴遭駁回 紐時：法官違30年慣例

即將獲共和黨全代會提名參選總統的川普，今天再取得一項重大法律勝利。佛州聯邦地區法官駁回司法部特別檢察官對川普不當處理機密...

川普挑堅定盟友當副手！38歲「絕望者之歌」作者萬斯出線

美國前總統川普在共和黨全代會首日，透過社群平台真實社群（Truth Social）公布挑選俄亥俄州聯邦參議員萬斯（J.D...

范斯獲任副手！曾自詡「絕不挺川」 罵過川普「缺德、美國希特勒 」

路透報導，美國前總統川普15日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布副總統搭檔人選，是現年39歲的俄...

頭頂豔陽示威 共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權

共和黨全代會期間，數百名反川民眾聚集在全代會場一橋之隔的市中心密爾瓦基公園，頂著豔陽示威遊行。

槍擊案後 拜登：將公布獨立調查報告

美國前總統川普在賓州遭槍擊震驚全美，總統拜登兩度發聲呼籲團結，並承諾將公布獨立調查結果；受傷的川普與夫人梅蘭妮亞也公開呼...

冷眼集／這場暴力 只怕還沒到結局

美國前總統川普遭槍擊驚險避開要害，被形容為「天選之人」。美國總統拜登說，若萬能上帝讓他退，他才可能退選。這場選舉，從爭取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。