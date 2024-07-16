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暢銷回憶錄「絕望者之歌」作者萬斯 成川普副手

中央社／ 密爾瓦基15日專電

再戰白宮的川普今天宣布副手為暢銷書「絕望者之歌」作者萬斯。萬斯進政壇時間不長，獲川普一手提拔。有社論指出，選擇有經驗的副手才能衝選票，如今川普遇襲後聲勢大漲，副手是否老練可能已是其次。

川普（Donald Trump）在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說，經過長時間思考，並考慮到許多其他人的卓越才能，決定最適合擔任美國副總統職位的人是俄亥俄州聯邦參議員萬斯（J.D.Vance）。

川普指出，萬斯於科技和金融領域擁有非常成功的商業生涯，現在競選期間，萬斯將重點關注他為之奮鬥的民眾，即賓州、密西根州、威斯康辛州、俄亥俄州、明尼蘇達州及其他地區的美國工人和農民，「他將竭力讓美國再次偉大」。

萬斯於2016年出版他的回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy），描述他在俄亥俄州的工人階級城鎮密德城（Middletown）成長經歷，著作推出受到全國關注與正面迴響。他書中描寫的城鎮成為美國鐵鏽帶工業衰退的象徵，也是了解「川普現象」的必讀本。

幼年家境貧窮的萬斯高中畢業即投入軍旅，參加過伊拉克戰爭，退役返鄉就讀當地大學，再進入耶魯大學法學院，畢業後加入創投界。萬斯成功翻身的故事激勵不少美國年輕世代，2022年在川普支持下，參選參議員勝出一時成為話題。

由於川普只能再做一任，若當選總統，副手搭檔4年後有機會扶正，共和黨內不少人躍躍欲試，商界出身的北達科他州長柏根（Doug Burgum）與古巴移民之子、佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）傳出有意角逐。其中萬斯及盧比歐都曾抨擊過川普。

川普和萬斯將於11月5日的總統大選中，對決民主黨籍總統拜登（Joe Biden）及現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。有社論指出，川普選擇有經驗的副手才能增加選票，層次難與賀錦麗相提並論的萬斯就不必考慮。

不過，川普13日於賓州造勢遭遇槍擊受傷後聲勢一路漲，許多共和黨人認為川普穩贏，如今副手是不是超強衝票人選，可能已經是其次了。

川普 拜登 美國大選

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