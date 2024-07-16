川普正式成為共和黨總統候選人 槍下不死聲勢更旺

川普今天正式成為共和黨總統候選人。雖然他3月就跨越黨代表票門檻而贏得初選，今天全代會的程序充其量只是過場，但他剛遇暗殺未遂就獲提名，讓美國選舉年增添戲劇性。

齊聚威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）出席共和黨全代會的各州代表，於美東時間15日下午宣布初選結果，正式確定美國前總統川普（Donald Trump）代表共和黨角逐白宮寶座，成為總統候選人。

另外，川普稍早已宣布他的副總統搭檔人選，是現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）。

回顧川普政治路，得從2015年說起。當時他宣布參選，沒人當一回事，笑他搞房地產不甘寂寞出來刷存在感，但這位政壇新手異軍突起，橫掃黨內對手，隔年大選爆冷擊敗希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），震驚政壇上下。

川普執政時期的對外政策上，他退出主要的氣候及貿易協定、禁止7個穆斯林國家的公民入境、祭出嚴格移民限制，還有對中國發動貿易戰等舉措。

對內方面，川普被控向外國政府施壓，挖掘民主黨競爭對手拜登（Joe Biden）的醜聞，成為美國史上第3位遭聯邦眾議院彈劾的美國總統，經過當時共和黨占多數的聯邦參議院表決後獲判無罪。

雖然距離今年11月總統大選投票日還有3個多月，但對一些共和黨議員來說，選舉在13日川普於賓州遭槍擊暗殺未遂那天已經結束，連主帥人選都有內部雜音的民主黨已出局。