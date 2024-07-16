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終於揭曉 川普挑堅定盟友萬斯搭擋

頭頂豔陽示威 共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權

聯合報／ 特派記者張文馨／密爾瓦基報導
反川支持者在共和黨全代會場外集會。 記者張文馨／攝影
反川支持者在共和黨全代會場外集會。 記者張文馨／攝影

共和黨全代會期間，數百名反川民眾聚集在全代會場一橋之隔的市中心密爾瓦基公園，頂著豔陽示威遊行。

來自拉斯維加斯的喜劇演員April帶著一隻半身高的川普人偶，穿插一些川普誇張式的台詞吸引目光，April表示，她來此對極端的讓美國再次偉大（MAGA）政策表達不滿，抗議共和黨將要提名一位身犯34項聯邦重罪的人擔任總統候選人，她要讓美國「再一次有趣」。

April表示，川普最糟糕的舉動，就是造成新冠危機、推翻墮胎權合法化，簡直罄竹難書。

現場不少參與民眾手舉墮胎權的標語，例如「把手從我的子宮移開」，街邊廣告車放送川普漫畫，寫著「我支持生命權、女人除外」；隔街則有零星反墮胎支持者大喊「墮胎是謀殺」。

此外，有民眾聲援巴勒斯坦人民，捍衛外來移民權益。

美聯社訪問活動發言人佛洛雷斯（Omar Flores），他說，不受川普在賓州遭遇槍擊事件影響，他們會持續辦下去。

有反對也有支持者，一名居住在密爾瓦基居民14日在全代會場外頭散步，他自稱是川普支持者，對賓州發生槍擊事件表達哀傷，像賓州這麼大的城市，居然發生暴力和犯罪，這應該停止。

他說，拜登治理之下的經濟狀況很糟糕，大家都了解川普3年多前的政績，相信川普此次重返白宮會做得更好。

川普預告15日將公布副手人選，這位密爾瓦基支持者說他看好不在熱門名單上的現年42歲、夏威夷州前任聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard），雖然機率不高，但他認為加巴德是一個很不錯的安全牌。

街邊廣告車放送川普漫畫，寫著「我支持生命權、女人除外」。 記者張文馨／攝影
街邊廣告車放送川普漫畫，寫著「我支持生命權、女人除外」。 記者張文馨／攝影
來自拉斯維加斯的喜劇演員April帶著一隻半身高的川普人偶，穿插一些川普誇張式的台詞吸引目光。 記者張文馨／攝影
來自拉斯維加斯的喜劇演員April帶著一隻半身高的川普人偶，穿插一些川普誇張式的台詞吸引目光。 記者張文馨／攝影
頭頂豔陽示威，共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權，對街則有零星反墮胎支持者抗議。 記者張文馨／攝影
頭頂豔陽示威，共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權，對街則有零星反墮胎支持者抗議。 記者張文馨／攝影
頭頂豔陽示威，共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權。 記者張文馨／攝影
頭頂豔陽示威，共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權。 記者張文馨／攝影

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