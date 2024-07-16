終於揭曉 川普挑堅定盟友萬斯搭擋

美國前總統川普在共和黨全代會首日，透過社群平台真實社群（Truth Social）公布挑選俄亥俄州聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）為副手，兩人將搭檔競選2024年大選。

萬斯現年38歲，從政經歷2年，他從政契機與川普緊密相連。

在踏入政壇前，萬斯是暢銷書「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）的作者兼創投家，兩年前在川普大力推薦下，萬斯順利闖過初選，贏得共和黨提名。

川普表示，他經過長考，認為最適任的副手人選是萬斯；川普細數萬斯學經歷，提到萬斯曾為陸戰隊成員，其著作絕望者之歌讚許了勤奮的美國男男女女。

川普說，萬斯在科技和金融領域相當成功，現在投入競選，將造福美國的勞工和農場主，以及持續捍衛美國憲法，與美軍站在一起；萬斯會全力讓美國再偉大一次。

美國總統拜登隨即在社群平台X上發文諷刺萬斯立場前後矛盾，過去大談勞工，現在卻可以和川普一起談要給中產階級家庭加稅，並為富人減稅。