川普機密文件案起訴遭駁回 紐時：法官違30年慣例

即將獲共和黨全代會提名參選總統的川普，今天再取得一項重大法律勝利。佛州聯邦地區法官駁回司法部特別檢察官對川普不當處理機密文件案的起訴，一般預期司法部會提上訴。

紐約時報（The New York Times）報導，在共和黨召開全代會的第一天，佛羅里達州聯邦地區法院法官甘農（Aileen Cannon）做出這項「驚人」裁決。她的理由是，就此案對川普提出起訴的司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）未經適當程序任命。

根據報導，甘農指史密斯的任命未基於特定的聯邦規定，也未經由總統任命或聯邦參議院同意。甘農是川普擔任總統期間（2017年1月至2021年1月）任命的法官。

紐約時報指出，甘農這項裁決推翻近30年來司法部特別檢察官的任命方式。自前總統柯林頓（BillClinton）夫婦在1990年代涉及白水案（Whitewater）醜聞後，特別檢察官任命規定即是司法部部長的法定權力。

川普13日在賓夕法尼亞州一場造勢活動遭一名20歲槍手企圖暗殺。川普奇蹟式逃過死劫，只有右耳上半部遭到子彈擦傷濺血。川普於社群平台發文，讚賞甘農所做的決定，並說這是「第一步」，其他與他有關的官司也應駁回。

史密斯在2023年6月起訴川普不當處理機密文件涉及38項犯行，包括非法持有國防資訊、串謀妨害司法公正及做出虛假陳述等聯邦指控。

根據起訴書內容，川普2021年初卸任後把一些機密資料帶回他於佛州的住所「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago），其中包括美國核武計畫、美國遭軍事攻擊時的弱點等相關機密，但川普概不認罪。

佛州聯邦地區法院原定5月20日就此案開庭，甘農5月初決定無限期延後正式開審日期。川普共面臨4項起訴，其他包括2項涉及試圖推翻2020年總統大選結果的案件，以及為掩飾支付成人片女星封口費而篡改商業紀錄的案件。